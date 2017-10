Medien und Unterhaltung

ZDF-"aspekte"-Literaturpreis 2017 geht an Juliana Kálnay für ihr Debüt "Eine kurze Chronik des allmählichen Verschwindens" (FOTO)

Der ZDF-"aspekte"-Literaturpreis geht 2017 an Juliana Kálnay für

ihren Roman "Eine kurze Chronik des allmählichen Verschwindens". Die

Jury begründet ihre Entscheidung wie folgt:



"Wie viel Leben steckt in vier Wänden? Welche Erinnerungen haften

an Böden, Fenstern und Türen? Wer in einer Wohnung lebt, lebt immer

auch in einem Erinnerungsort, in einem Geschichtsraum. Und wenn schon

eine Wohnung so viel Geschichten bietet, was hat dann erst ein ganzes

Haus zu sagen? In ihrem Debütroman 'Eine kurze Chronik des

allmählichen Verschwindens' ringt Juliana Kálnay um einen anderen,

einen fantastischen Blick auf die Welt. Ein Mann wird zu einem Baum,

eine alte Frau spürt, wie sich die Räume bei Kälte zusammenziehen,

ein ganzes Haus lebt unter dem Gesetz des Unwirklichen. In feinen,

leicht verschwommenen Vignetten erzählt Kálnay auf den Spuren des

magischen Realismus vom Wundern und Träumen dieser Hausbewohner. Es

ist ein Buch, in dem man sich herrlich verlieren kann. Und das große

Lust macht auf die Welt des Surrealen."



Zur aktuellen Jury des ZDF-"aspekte"-Literaturpreises gehören Jana

Hensel (Autorin), Ursula März (Die Zeit), Daniel Fiedler

(Redaktionsleiter ZDF Kultur Berlin), Simon Strauß (FAZ) und Volker

Weidermann (Das Literarische Quartett, Der Spiegel).



Der ZDF-"aspekte"-Literaturpreis wird in diesem Jahr zum 39. Mal

vergeben. Er ist mit 10.000 Euro dotiert und die bedeutendste

Auszeichnung für deutschsprachige Erstlingsprosa.



Die Preisträgerin wurde in der ZDF-Kultursendung "aspekte" am

Freitag, 6. Oktober 2017, 23.25 Uhr, vorgestellt.



Die Preisverleihung findet am Donnerstag, 12. Oktober 2017, 11.30

Uhr, im Rahmen der Frankfurter Buchmesse auf dem Blauen Sofa am

ZDF-Stand statt.



