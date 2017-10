Erster BreakingNews-Index: Das sind die schnellsten Nachrichten-Apps Deutschlands

ID: 1537932

(ots) - Im Rahmen der Bundestagswahl 2017 ermittelte die

auf Daten-Kommunikation spezialisierte Berliner Agentur Tonka

(www.tonka-pr.com), welche Nachricht-Apps ihre Nutzer am schnellsten

über relevante Themen am Wahltag per Push-Nachricht informierte. Vom

Spiegel über Focus bis hin zu der ARD Tagesthemen-App wurden alle

Eilmeldungen vom 24. und dem Morgen des 25. Septembers analysiert.



- Focus Online mit den meisten und insgesamt schnellsten

Eilmeldungen



- Spiegel Online, Deutsche Welle und RT Deutsch verschickten die

wenigsten Push-Nachrichten



- Huffington Post mit umfangreichster und schnellster

Berichterstattung der internationalen Nachrichten-Apps



Focus Online verschickte die meisten Eilmeldungen per App zur

Bundestagswahl 2017. Das ergab eine Analyse der Kommunikationsagentur

Tonka (www.tonka-pr.com), die 24 Nachrichten-Apps auf Schnelligkeit

und Anzahl der versendeten Push-Nachrichten hin geprüft hat. Dabei

sendete die Focus Online-App nicht nur die meisten Push-Nachrichten,

sondern war in vielen Fällen auch schneller als die Konkurrenz.



Von insgesamt 24 getesteten Apps - zwölf deutsche und zwölf

internationale - konnten sich nach Focus die Welt News- und ZDF

Heute-App mit 18 bzw. 17 verschickten Push-Nachrichten die Plätze

zwei und drei sichern.



Auch in puncto Schnelligkeit sicherte sich die Welt News mit der

zweitschnellsten Berichterstattung einen Platz auf dem

Siegertreppchen. Die App der Frankfurter Allgemeinen Zeitung

verschickte zwar vergleichsweise wenige Eilmeldungen an seine Nutzer,

allerdings waren diese bei relevanten Push-Nachrichten wie der

Prognose und Hochrechnung als erste informiert. Die wenigstens

Nachrichten verschickten die Deutsche Welle - DW (2), RT Deutsch (3)

und Spiegel Online (9).



"Der erste Breaking News-Index soll einen Hinweis darauf geben,



welche Nachrichten-Apps ihre Nutzer schnell mit relevanten

Push-Nachrichten versorgen", sagt Thomas Rosenwald, Managing Director

von Tonka. "Im digitalen Informationszeitalter entscheidet

Schnelligkeit und Nachrichtenwert über Erfolg. Das gilt aber nicht

nur für die Medien - sondern auch für Unternehmen, die medial präsent

sein möchten".



Erste Prognose zur Wahl war die häufigste Eilmeldung



Elf von zwölf deutschen Nachrichten-Apps war die erste Prognose

zum Wahlausgang eine Eilmeldung wert: Einzig die ZDF Heute-App

verschickte keine Meldung zur ersten Prognose der Wahlergebnissen.

Unter den deutschen Nachrichten-Apps waren DW, die Frankfurter

Allgemeine Zeitung und die Welt News die ersten, die um Punkt 18 Uhr

den Wahlsieg der CDU vermeldeten. RT Deutsch war um 18:08 die letzte

App, welche die Prognose als Push-Nachricht versendete. Unter zwölf

internationalen Apps identifizierten vier Apps die Prognose als

Eilmeldung, wobei die Huffington Post um 18:01 Uhr die schnellste und

die BBC um 18:07 Uhr die langsamste App war.



Auch der Einzug der AfD als drittstärkste Kraft in den Bundestag

erachteten acht der zwölf deutschen Apps als relevante

Push-Nachricht. Hierzu pushten DW, Frankfurter Allgemeine Zeitung und

die Welt News als erste. Unter den internationalen Apps berichteten

die Huffington Post (18:01 Uhr) und cnn (18:19 Uhr).



Damit war das amerikanische Nachrichten Netzwerk mit der Prognose

langsamer als die Frankfurter Allgemeine Zeitung mit der ersten

offiziellen Hochrechnung, die Faz.net-App Nutzer bereits um 18:14 Uhr

erhielten. Insgesamt berichteten nur vier Apps über die erste

Hochrechnung. Die ZDF Heute App war dabei um 18:23 Uhr am

langsamsten, lieferte aber noch zwei Folgenachrichten zur

Hochrechnung.



Die nächste höchst frequentierte Eilmeldung war gegen aller

Erwartungen nicht der Gang der SPD in die Opposition (acht von zwölf

Apps berichteten) oder das amtliche Endergebnis (sieben von zwölf

Apps) berichteten: Der Verzicht von Frauke Petry, die AfD im

Bundestag zu vertreten, war zehn der zwölf untersuchten Apps eine

Eilmeldung wert.



Alle weitere Ergebnisse der Untersuchung sind hier zu finden:

http://www.tonka-pr.com/bundestagswahl-2017/



Über Tonka



Tonka (www.tonka-pr.com) ist eine der führenden Agenturen für

datengetriebene Kommunikationsmaßnahmen. Tonka ist Spezialist bei der

Identifizierung medialer Chancen und unterstützt seine Kunden mit

reichweitenstarken Themenstücken. Weitere Leistungen umfassen

klassische Pressearbeit, Online-Marketing und SEO, sowie die Beratung

und Umsetzung integrativer Kommunikation. Tonka hat seinen Sitz in

Berlin und wird von Thomas Rosenwald als Geschäftsführer geleitet.







Pressekontakt:

Klaas Geller | klaas.geller(at)tonka-pr.com | +4915734285875



Original-Content von: Tonka GmbH, übermittelt durch news aktuell



Weitere Pressemitteilungen von Tonka GmbH

Bereitgestellt von: otsDatum: 07.10.2017 - 08:30 UhrSprache: DeutschNews-ID 1537932Anzahl Zeichen: 5325Kontakt-Informationen:Stadt: Berlin Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.