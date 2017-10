Transport - Logistik

Die Telematik-Tage auf der bisher größten Karlsruher Nutzfahrzeugmesse NUFAM

(PresseBox) - 370 Aussteller aus 17 Ländern zeigten auf der NUFAM 2017 das große Leistungsspektrum der Nutzfahrzeugbranche und beanspruchten dabei erstmals das gesamte Messegelände. Stark erweitert wurde auch das Angebot im Bereich Telematik. So fanden am 28.09. und 29.09.2017 die Telematik-Tage mit zahlreichen Referaten und aufschlussreichen Gesprächsrunden statt und eine Vielzahl von geprüften Unternehmen aus der TOPLIST der Telematik zeigten ihre Lösungen für den Transport- und Logistik-Sektor.



Nach Angaben der Messe Karlsruhe erkundeten über 20.000 Teilnehmer die Rekordausstellungsfläche von über 70.000 Quadratmetern. Zudem wurde eine höhere Geschäftstätigkeit der Fachbesucher gemeldet ? insgesamt soll jeder Fünfte vor Ort Investitionsentscheidungen getroffen haben. Jeder Dritte hätte konkrete Kaufabsichten nach der Messe gehabt, was einem Zuwachs von 10 Prozent gegenüber der Vorveranstaltung entspräche. Die direkt auf der Messe getätigten Investitionen der Fachbesucher seien um 52% gegenüber der letzten Messe gestiegen.



Erstmals seit Bestehen der NUFAM konnten Besucher aus allen Bundesländern für die Messe gewonnen werden. Der Anteil der Fachbesucher, die einen Anreiseweg von über 300 km hatten, ist um sieben Prozent gestiegen. Daniel Thommen, Geschäftsführer des Telematik-Anbieters LOSTnFOUND AG, bemerkte auch europäische Fachbesucher: ?Wir erreichen hier potenzielle Neukunden und hatten einige Interessenten aus der Schweiz, Österreich und Litauen an unserem Stand.?



Alternative Antriebe und zahlreiche Produktneuheiten



Die Aussteller nutzen die NUFAM verstärkt für Markteinführungen und auch neue, innovative Player der Branche präsentieren auf der Messe ihre Produkte und Konzepte. ?Unsere elektrischen Nutzfahrzeuge für Städte und Ballungsräume konnten wir gezielt unseren Kunden vorstellen, wir haben gute Geschäftsanbahnungen gehabt. Wir konnten unsere Zielgruppe der großen Flottenkunden definitiv erreichen?, sagt Marcus Arens, Direktor Marketing und Sales bei Streetscooter GmbH. Neben den Produktneuheiten interessierten sich die Besucher auch sehr stark für den klassischen Fahrzeug- und Anhängerbau. Das umfangreiche Rahmenprogramm für Transport- und Logistikunternehmen sowie die Thementage für Handwerker und Berufskraftfahrer wurden von den Besuchern ebenfalls sehr geschätzt.





Die Telematik-Tage auf der NUFAM



Wesentlicher Bestandteil des Rahmenprogramms der NUFAM waren auch die Telematik-Tage, welche am 28.09. und 29.09.2017 von der Mediengruppe Telematik-Markt.de veranstaltet wurden. So konzentrierten sich die Telematik-Anbieter besonders in Halle 2 - darunter viele Unternehmen aus der TOPLIST der Telematik, wie zum Beispiel Couplink, DAKO, idem telematics, LOSTnFOUND, TachoEASY und auch YellowFox. Gebündelt wurde die Telematik-Branche dann insbesondere auf der Innovationsstraße der Telematik, einem exklusiven Gemeinschaftsstand für TOPLIST-Anbieter. Hier präsentierten sich Goodyear Proactive Solutions, Groeneveld ICT Solutions, das Ingenieurbüro Stephan und die A1 digital Deutschland GmbH. Direkt an diese Fläche angeschlossen war dann auch das Forum, in welchem an beiden Eventtagen ein komplexes Programm veranstaltet wurde. So gab es zahlreiche Referate zu Themen wie z.B. Telematik bei temperaturgeführten Transporten, zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, Lösungen für die Baubranche, sowie ganz konkrete Produktvorstellungen.



Telematik-Talk: "Vorbeugung, Minimierung und Kompensierung von Fahrzeugausfällen mithilfe von Telematik"



Teilnehmer:



Yves Sinner, Product Manager EMEA bei Goodyear Proactive Solutions



Martin Strallhofer, Vertriebsleiter Deutschland bei BPW Bergische Achsen KG



Christian Weiß, Leiter Vertrieb Europa, DAKO GmbH



Andreas Pernjak, Direktor Marketing & Verkauf bei der TachoEasy AG



Moderation: Peter Klischewsky, Chefredakteur der Mediengruppe Telematik-Markt.de



Telematik-Talk: "Digitalisierung des Einsatzzwecks ? Wie Telematik sich spezialisiert auf Entsorgung, Transport oder Bauunternehmer"



Teilnehmer:



Jens Zeller, Geschäftsführer der idem telematics GmbH



Thomas Gräbner, Vertriebsleiter der YellowFox GmbH



Jens Uwe Tonne, Vorstandsmitglied und Mitinhaber der Couplink Group AG



Daniel Thommen, Geschäftsführer der LOSTnFOUND AG



Moderation: Peter Klischewsky, Chefredakteur der Mediengruppe Telematik-Markt.de



Interview - LOSTnFOUND AG: "Ortung + Temperaturüberwachung im Transport: Hardware mit 10 Jahren Akkulaufzeit"



Interview - Couplink Group AG: "Einstiegshilfe in die Telematik mit kostenlosen Apps und Fachtagungen"



Interview - Ingenieurbüro Stephan e.K.: "Telematik-System "IFALOG"? Norbert Stephan erklärt seine Lösung"



Interview - idem telematics GmbH: "Mit cargofleet 3 zum voll vernetzten Transport"



Interview - TachoEASY AG: "Erfolgsrezept der TachoEASY AG: Kundenbedürfnisse exakt analysieren"



Die MKK ist Herausgeberin des führenden und unabhängigen Fachmediums Mediengruppe Telematik-Markt.de http://www.Telematik-Markt.de, die medial print, online und TV umfassende Informationen zur Branche veröffentlicht und sendet.



Telematik ist eine Querschnitttechnologie, die die Bereiche Navigation, Ortung, Kommunikation und Informatik miteinander vernetzen. Sie umfasst alle Anwendungen, die auf drahtloser Übertragung von Informationen jeder Art und deren anschließender Weiterverarbeitung beruhen. Die Fachzeitschrift Telematik-Markt.de verfolgt das Ziel, für diese Technologie und Forschung einen allumfassenden "Markt- und Informationsplatz" zwischen Herstellern und Anwendern zu schaffen, um die noch recht junge und innovative Telematik-Branche näher in das Blickfeld der Öffentlichkeit zu rücken.



Die Mediengruppe Telematik-Markt.de stützt sich dabei auf kompetente Fachjournalisten Wissenschaftler, Institutionen, Universitäten, Verbände und Vereinigungen, mit denen sie permanent kommuniziert. Telematik-Markt.de bündelt so die Interessen und Ideen aus Forschung & Entwicklung, Wirtschaft, Interessensgemeinschaften sowie von Anbietern, Herstellern und Anwendern und vereint alle beteiligten Stellen auf dieser "öffentlichen Kommunikationsplattform".





