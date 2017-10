Gesundheitswesen - Medizin

Die Valetudo Scores©: Kostenlose Benchmarking- und Betriebsvergleichs-Analyse des Praxismanagements für Haus- und Fachärzte

(firmenpresse) - Große Nachfrage

Mehr als 2.000 niedergelassene Ärzte haben sich seit dem Projektstart für eine Teilnahme angemeldet, ihre strukturelle Zusammensetzung deckt alle Fachrichtungen und Betriebs-Größen ab. Gut die Hälfte der Interessenten berichtete bereits im Vorfeld ausführlich über ihre zum Teil äußerst belastenden Arbeitssituationen. Genau diese Situation war der Ausgangspunkt, die Aktion „Valetudo Scores©“ ins Leben zu rufen, denn Untersuchungen in Arztpraxen verstärkt, dass viele Praxisteams bereits heute am Limit ihrer Möglichkeiten arbeiten und mit Sorge in die Zukunft blicken, die durch spürbare Veränderungen bei den Patientenanforderungen, dem gesundheitspolitischen Handlungsrahmen und vor allem durch die Digitalisierung auf sie zukommen werden.



Ein eindeutiges Problem

Die Ursache dieser Situation zeigt eine Zahl: in Arztpraxen werden gegenwärtig – über alle Fachgruppen und Praxisformen bzw. –größen betrachtet – durchschnittlich nur 53% der für ein reibungslos funktionierendes Praxismanagement notwendigen Regelungen, Instrumente und Verhaltensweisen (Best Practice-Standard) eingesetzt. Und selbst in Betrieben, in denen die Teams akut keine Beeinträchtigung ihrer Arbeit verspüren, existieren häufig Risikofaktoren, die zwangsläufig mittel- bis langfristig zu Problemen führen werden.



Die Bedeutung der Optimierung des Praxismanagements

Gelingt es, diesen Zustand systematisch zu veränderten, resultieren hieraus eine anforderungsrechte Patientenversorgung, ausbalancierte Arbeitsbedingungen und ein verbesserter Praxiserfolg. Gleichzeitig wird die Grundlage gelegt, dass Praxisteams auf zukünftige Veränderungen flexibel reagieren können. Die Voraussetzung zur Nutzung der beschriebenen Vorteile ist jedoch, dass niedergelassene Ärzte und ihre Mitarbeiterinnen den Leistungs-Stand der eigenen Arbeit kennen.



Das kostenlose Angebot

Die Aktion „Valetudo Scores©“ bietet niedergelassenen Ärzten

– die einfache und kostenlose Möglichkeit, einen Einblick in den Leistungs-Stand ihrer Arbeit zu erhalten und



– eine Orientierung, das bislang ungenutzte Chancen-Potenzial ihres Betriebes zu erkennen.



Die Inhalte der Praxis-Expertise

Mit Hilfe der validierten, Fragebogen-gestützten 360 Grad-Analyse (Ärzte, MFA, Patienten) des Valetudo Check-up© „Praxismanagement“ werden - die gegenwärtige Leistungsfähigkeit der Praxisführung, - ihre Zukunfts-Stabilität und - der Entwicklungsbedarf in einem doppelten Vergleich ermittelt:



(1) einmal zum Best Practice-Standard in Benchmarking-Form sowie



(2) zum repräsentativen Fachgruppen-Standard, d. h. zu den Gegebenheiten des Praxismanagements, die in Betrieben der jeweils relevanten Fachrichtung durchschnittlich eingesetzt werden (Betriebsvergleich).



Die Zusammenfassung der Resultate erfolgt in einem Valetudo Scores©-Auswertungsbericht mit Hilfe von 6 objektiven, kommentierten Kennziffern, ergänzt durch eine Praxismanagement-Kurz-Expertise . Grundlage der Vergleiche sind der Valetudo-Datenpool des Instituts mit mehr als 10.000 autorisierten Praxismanagement-Deskriptionen.



So erfolgt die Anmeldung

Praxisinhaber, die an der Aktion teilnehmen möchte, schicken eine E-Mail mit dem Betreff „Valetudo Scores“ und ihrer Praxis-Anschrift an die Adresse post(at)ifabs.de. Sie erhalten dann ebenfalls via E-Mail einen Link zur Informations-Seite der Aktion mit allen Angaben und ein Passwort für den Download der Arzt-, MFA- und Patienten-Fragebögen nebst einer Anwendungsanleitung.



So funktioniert die Datenerhebung

Die Fragebögen werden in der Praxis (auf eigene Kosten) vervielfältigt und ausgefüllt. Die Bearbeitungszeit des Arztbogens beträgt ca. 30 Minuten, die der MFA-Unterlage 20 Minuten, ergänzt durch eine Patientenbefragung (minimal 50, maximal 100 Patienten).



So werden die Angaben zu Kennziffern

Nach Einsendung der ausgefüllten Bögen (das Porto trägt die Praxis) an das Institut erfolgt hier die elektronische Erfassung und Auswertung der Angaben sowie die Erstellung des ca. 10seitigen Berichts. Die Auswertung wird als PDF-Datei per E-Mail in die Praxis geschickt.



Die Valetudo Scores©: Die Leistungsfähigkeit und Zukunft-Stabilität des Praxismanagements auf den Punkt gebracht.



Das Ziel:

Zukunftsgerichtete Erfolgs-Optimierung



Der Weg:

Ganzheitliche Leistungspotenzial-Entwicklung



Die Umsetzung:

Best Practice-Benchmarking, Betriebs- und Branchenvergleiche, Digital Health Consulting, Innovationsmanagement und Trendscouting



Die Zielgruppen:

Arzt- / Zahnarztpraxen, Netze, Apotheken

Heilpraktiker, Physiotherapeuten, Logopäden etc.

Krankenhäuser, MVZ, Pflege, Seniorenheime

Medizintechnik-, Digital und Pharma-Anbieter

Krankenkassen, Institutionen, Vereine, Verbände

Dipl.-Kfm. Klaus-Dieter Thill

Institut für betriebswirtschaftliche Analysen, Beratung und Strategie-Entwicklung (IFABS)

E-Mail: post(at)ifabs.de

Telefon: +49-211451329 (Voice Mail)

Telefon: +49-15234191376

Telefax: +49-32225458028

Post: IFABS / Dipl.-Kfm. Klaus-Dieter Thill, Homberger Str. 18, 40474 Düsseldorf.



