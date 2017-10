Politik & Gesellschaft

Der Tagesspiegel: Vor dem Unions-Treffen am Sonntag: CDU in Niedersachsen warnt vor einer Obergrenze

(ots) - Unmittelbar vor dem Spitzentreffen von CDU und CSU

zur Beilegung des Streits über die Flüchtlingspolitik warnt die CDU

in Niedersachsen vor einer Obergrenze. Die CSU erhebe die Forderung

einer Obergrenze schon lange, sagte der Spitzenkandidat der CDU im

Wahlkampf, Bernd Althusmann dem "Tagesspiegel am Sonntag", und

trotzdem sei der AfD in Bayern ein besseres Wahlergebnis als in

anderen westdeutschen Ländern gelungen. "Ich schließe daraus, dass

die Menschen Zweifel daran haben, dass eine Obergrenze sinnvoll ist."

Klar sei, sagte Althusmann: "Die Zuwanderung in den Arbeitsmarkt muss

begrenzt werden." Das würden Einwanderungsgesetze überall auf der

Welt leisten, und das werde auch ein deutsches Einwanderungsgesetz

tun, für das er plädiert.



