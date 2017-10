Politik & Gesellschaft

(ots) - Der Spitzenkandidat der CDU und Landeschef in

Niedersachsen hat von Parteichefin und Bundeskanzlerin Angela Merkel

eine ehrliche und konsequente Aufarbeitung des

Bundestagswahlergebnisses gefordert. "Die CDU darf nicht die Fehler

der Vergangenheit wiederholen und vor Freude, dass sie den

Regierungsauftrag erhalten hat, die Versäumnisse der vergangenen

Jahre unter den Teppich kehren", sagte Bernd Althusmann dem

"Tagesspiegel am Sonntag". Unter der Regierung von Angela Merkel sei

es dem Land zwar ökonomisch hervorragend gegangen, sagte der

CDU-Politiker. Allerdings sei es auch "nicht gelungen, die Menschen

zu erreichen, die am Wohlstandszuwachs nicht teilhaben konnten oder

nicht glauben, dass es uns in einigen Jahren immer noch gut gehen

wird".



