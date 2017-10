Kunst und Kultur / Musik

- Gäste der gestrigen Show: Mandy Grace Capristo, Thomas Anders,

Gregor Meyle und Kai Wingenfelder von "Fury in the

Slaugtherhouse"

- "Xaviers Wunschkonzert Live" auf Abruf ab heute Abend auf Sky On

Demand, Sky Go und Sky Ticket

- Gäste der nächsten Show am 9. November unter anderem

Volksmusik-Star Stefanie Hertel und der dreimalige Sieger des

Grand Prix Eurovision Johnny Logan



7. Oktober 2017 - Es war ein Abend der Duette. In der fünften

Ausgabe von "Xaviers Wunschkonzert Live" trafen gestern Abend fünf

deutsche Musikgrößen in Mannheim aufeinander: Bei der Livesendung

musizierten Sängerin Mandy Grace Capristo zusammen mit Musiklegende

Thomas Anders, dem Singer- und Songwriter Gregor Meyle, Kai

Wingenfelder sowie Gastgeber Xavier Naidoo auf der Studiobühne und

boten jede Menge stimmgewaltige Auftritte.



Ihr musikalisches Programm: zehn Songs, die sich die Zuschauer

während der Show via Telefon und Social-Media-Kanälen wünschen

durften. Doch die fünf Musiker sangen nicht ihre eigenen Songs,

sondern interpretierten die Hits ihrer Kollegen auf individuelle und

spontane Weise. So sang Gregor Meyle "Geh davon aus" und sorgte damit

für Standing Ovations im Studio. Auch der gemeinsame Auftritt von

Mandy Grace Capristo und Gastgeber Xavier Naidoo mit "Every breath

you take" von "The Police" riss die Zuschauer von den Stühlen. Kai

Wingenfelder überzeugte wenig später ebenfalls gemeinsam mit Naidoo

und der rockigen Version von "Cheri, cheri lady" von "Modern

Talking". Den Welthit "You're my heart, you're my soul" wünschte sich

Entertainer Tom Gäbel und Gregor Meyle sorgte damit auf seiner

Ukulele für Gänsehautmomente.



Besondere Begeisterungsstürme erntete allerdings das Duett "Love

is in the air" von Musiklegende Thomas Anders zusammen mit Naidoo. Am



Schluss wählte das Publikum im Studio eben diesen Auftritt zur besten

Performance des Abends. Der glückliche Zuschauer Mario aus der Sky

Bar in Hornberg im Schwarzwald hatte sich diesen Song gewünscht und

gewann damit das nächste Wohnzimmerkonzert "Dein Wunschkonzert" mit

Sänger Gregor Meyle bei sich zuhause.



Für alle diejenigen, die "Xaviers Wunschkonzert Live" gestern

Abend verpasst haben, steht die Show ab heute Abend, 20 Uhr über Sky

Go, Sky On Demand und Sky Ticket zum Abruf bereit. Weitere

Informationen unter www.sky.de/xavier



Und darum geht's:



Xavier Naidoo und seine vier Gäste stellen sich in einem

Mannheimer Club einer Herausforderung, die es so im deutschen

Fernsehen noch nicht gab: Sky Zuschauer wählen während der Show Songs

aus, die nur wenige Minuten später in "Xaviers Wunschkonzert Live"

mit Band gesungen werden. Dazu bringt jeder Künstler fünf Titel aus

unterschiedlichen Musikrichtungen mit in die Show, sowohl aus seinem

eigenen Repertoire, als auch persönliche Lieblingssongs. Diese werden

zu Beginn der Show kurz vorgestellt. Der Zuschauer kann anschließend

aus diesen insgesamt 25 Vorschlägen wählen und sich seinen

Musikwunsch erfüllen lassen. Am Ende der Show wählt das Publikum vor

Ort den Gewinnersong. Der Zuschauer, der sich diesen gewünscht hat,

hat die Chance ein Wohnzimmerkonzert mit einem der Künstler zu

gewinnen. Durch die mehrteilige Live-Showproduktion von Naidoo

Entertainment im Auftrag von Sky Deutschland führt neben Xavier

Naidoo Sky Moderatorin Esther Sedlaczek.



Über Mandy Grace Capristo:



Mandy Grace Capristo wurde 2006 als Mitglied der Girlgroup

"Monrose" bekannt, mit welcher sie vier Studioalben veröffentlichte,

über 1.5 Millionen Tonträger verkaufte, zwei Comet Awards gewann und

es auf Platz 1 der deutschen Single- und Albumcharts schaffte.

"Monrose" zählt bis heute zu einer der erfolgreichsten deutschen

Girlgroups. Seit Auflösung der Gruppe im Frühjahr 2011 arbeitet

Capristo an Soloprojekten, wie bspw. Peter Maffays "Tabaluga"-

Projekt, in dem sie in der Rolle als "Lilli" das Publikum auf Anhieb

verzauberte. Ihr erstes Soloalbum "GRACE" erschien 2012, debütierte

auf Platz 8 der deutschen Charts und wurde auch in UK veröffentlicht.

Es folgten eine "ECHO"- Nominierung als "Beste Künstlerin Pop/Rock

National", eine Auszeichnung mit dem "Kids Choice Award" in der

Kategorie "Most Famous Celebrity" in Deutschland, Österreich und der

Schweiz und die Auszeichnung mit dem "Leading Ladies Award" in der

Kategorie "Unterhaltung" für ihre Leistung als Jurymitglied der 12.

Staffel von DSDS. Im letzten Jahr nahm sie die Hitsingle "Ricorderei

LÁmore" mit dem italienischen Superstar Marco Mengoni auf. Der Song

war in auch in Italien ein Erfolg. Aktuell ist Mandy Grace Capristo

im Studio und schreibt an ihrem neuen Album. In verschiedenen Studios

mit verschiedenen Produzenten entstehen gerade ihre neuen Songs.

Weitere Infos auf http://www.gracecapristo.com/



Über Thomas Anders:



Thomas Anders erlangte schon während seiner Zeit mit "Modern

Talking" unzähligen Charterfolge und weltweiten Ruhm. Weltweit

verkaufte er mit "Modern Talking" und Solotiteln über 125 Millionen

CDs. Für sein künstlerisches Schaffen erhielt er über 420 Gold-und

Platin-Schallplatten bzw. CDs und zahlreiche Auszeichnungen. Darunter

den "Bambi", die "Goldene Europa", die "Goldene Kamera", den "ECHO",

den "World Music Award", den goldenen und silbernen "Bravo-Otto", den

"Goldenen Löwen" von Radio Luxemburg und viele mehr. Trotz solch

triumphaler Erfolge sucht Thomas Anders ständig die Herausforderung.

Seit Anfang 2017 singt Anders nun auch auf Deutsch. "Pures Leben" ist

sein erstes deutschsprachiges Album, das die Lebenseinstellung des

Künstlers in allen Facetten beschreibt. Weitere Informationen:

https://www.thomas-anders.com



Über Gregor Meyle:



Gregor Meyle ist der lebende Beweis dafür, dass eine Karriere im

Musikbusiness ständige harte Arbeit bedeutet. Ausverkaufte Konzerte,

goldene Schallplatten, "Echo", "Deutscher Fernsehpreis" und sogar

eine eigenes TV Format - das schaffen nur wenige Künstler. All das

hat Gregor Meyle in den letzten Jahren erreicht. Und trotzdem - von

Pause keine Spur. Ende 2016 erschien sein inzwischen fünftes

Studioalbum des sympathischen Backnanger Singer-Songwriters mit Hut,

Brille und Bart erscheinen. Weitere Informationen:

http://www.gregor-meyle.de



Über Kai Wingenfelder von "Fury in the Slaughterhouse":



1986 gründete Kai Wingenfelder mit seinem Bruder Thorsten sowie

drei weiteren Hannoveraner Musikern Fury in the Slaughterhouse.

Zusammen verkauften die Furys über vier Millionen Schallplatten,

erhielten Goldauszeichnungen, spielten ausverkaufte Tourneen und

wurden auch international gefeiert. Bis zur Auflösung der Band im

Jahr 2008 zeichnete sich der Sänger für einen Großteil der Songtexte

und Songs verantwortlich. Während der Fury-Pausen war Kai weiterhin

als Sänger und Songschreiber in diversen Bands, als Gastdozent, als

Radiomoderator sowie als Videoproduzent aktiv. 2017 - 30 Jahre nach

der Gründung - schlossen sich die Furys für ein Jahr der

Superlativen erneut zusammen: Das Album "30" landete prompt auf Platz

3 der Album-Charts, drei Arena Konzerte in Hannover waren in

kürzester Zeit ausverkauft, gefolgt von einer gefeierten

Sommer-Open-Air-Tour, dem Akustik-Album "Little Big World - Live &

Acoustic", das sofort auf #5 in die Charts einstieg und ab Oktober

die großer Akustik-Tour. Im Frühjahr 2018 erscheint das neue Album

von Wingenfelder - ein gemeinsames Projekt der Brüder Kai und

Thorsten Wingenfelder. Mehr Rock'n'Roll geht eigentlich nicht.

Weitere Infos auf http://www.fury.de/



