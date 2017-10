Gesundheitswesen - Medizin / Beauty & Körperpflege

Mann trägt wieder gepflegten Bart

ID: 1537941

(firmenpresse) - Ein Bart ist für Männer heutzutage wieder sehr angesagt. Gerade die jungen Männer sind damit zur Zeit voll im Trend und man sieht viele von ihnen vor allem mit Vollbart auf den Straßen und in den Medien. Damit ein Bart aber auch wirklich cool und perfekt aussieht sollte "Mann" die richtige Pflege auf keinen Fall vernachlässigen. Wo sonst die Rasur für ein glattes Gesicht sorgte, muss jetzt der Bart regelmäßig in Form gebracht werden.



Bei der Bartpflege gibt es ein paar Dinge zu beachten. Denn wenn der Bart entsprechend gut aussehen soll, wird eine intensive Pflege nötig. Wahrscheinlich sogar mehr, als bei einem rasierten Gesicht. Wichtig ist es, regelmäßig die Konturen des Bartes zu überprüfen und auf eine gleichmäßige Länge zu achten. Das kann einiges an Zeit morgens in Anspruch nehmen.



Pflege ist regelmäßig nötig



Damit der Bart in Form bleibt, sollte er regelmäßig getrimmt und gestutzt werden. Die Stellen, die frei bleiben sollen, müssen rasiert werden. Auch sollte ein Bart täglich gewaschen werden. Damit der Bart gepflegt und nicht verfilzt aussieht, sollte man auch täglich zu einer Bartbürste oder zu einem Bartkamm greifen. Für das Styling kann eine Bartwichse sehr hilfreich sein.



Bartöl als besonderer Helfer



Wer sein Barthaar als kratzig und hart empfindet, sollte ein Bartöl verwenden. Auch lästiger Juckreiz kann damit gelindert werden. Ab einer gewissen Bartlänge wird die Gesichtshaut stärker gereizt und es kann zu dem unerwünschten Jucken kommen. Eine fettige Creme ist dagegen nicht empfehlenswert, da der Bart dadurch nur verklebt. Das Öl sorgt für einen geschmeidigen und weichen Bart. Zusätzlich erhält er einen angenehmen Duft und Glanz. Die Gesichtshaut wird zusätzlich erfrischt. Das Barthaar und auch die Gesichtshaut werden auch mit wichtigen Nährstoffen versorgt.



Verschiedene Bartöle zur Auswahl



Man kann zwischen verschiedenen Bartölen wählen. Die Duftnoten können variieren oder auch ganz neutral riechen. Da sollte man ganz nach seinem Geschmack wählen. Wirklich gute Öle sollten nur natürliche Inhaltsstoffe enthalten und frei von künstlichen Farb-, Duftstoffen und Konservierungsmitteln sein. Vielleicht ist es sogar ratsam, zuerst die Hautverträglichkeit vorab zu testen. Dafür kann mein einen Tropfen des Öls auf die Innenseite des Arms verteilen und die Reaktion darauf abwarten, bevor man es im ganzen Gesicht verteilt. Das Bartöl wird rein zur Pflege eingesetzt. Für das Styling sollte, wie schon weiter oben erwähnt, eine Bartwichse verwendet werden.





Gut beraten



Wer sich übe das Thema gerne noch ausführlicher informieren möchte, sollte hierfür die Website bartoel-org besuchen. Neben einem Ratgeber zum Thema Bartstyling findet man auch Infos zu Bartwachs/Bartwichse und auch umfangreiche Aufzählungen und Erklärungen für das nötige Zubehör. Aber eben auch einen recht umfangreichen Ratgeber zum Thema Bartöl. Hier ist auch erwähnenswert, das besonders auf die unterschiedlichen Arten von Bartölen eingegangen und erklärt wird. Denn man unterscheidet zwischen Träger- oder Basisölen und ätherischen Ölen. Dabei bilden die Trägeröle eine Art Grundsubstanz und bilden so den Hauptanteil.

Weitere Pressemitteilungen von PG Publishing Services

Bereitgestellt von: terra-devDatum: 07.10.2017 - 11:39 UhrSprache: DeutschNews-ID 1537941Anzahl Zeichen: 3279Kontakt-Informationen:Meldungsart: ProduktinformationVersandart: VeröffentlichungFreigabedatum: 07.10.2017Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.