Handwerk

Veranstaltung Infotag im Rheinland mit Wintergartennacht und Live Piano Musik am 24.11.2017 Eintritt frei

ID: 1537943

Fortuna Wintergarten lädt ein zur Wintergartennacht 2017 Fortuna Wintergarten lädt ein zur Wintergartennacht 2017

(firmenpresse) - Infotag im Rheinland - mit Wintergartennacht und LIVE Piano Musik am 24.11.2017



Der Marktführer für Wintergärten und Terrassendächer im Rheinland lädt zu einem ganz besonderen Event, am 24.11.2017 in der Zeit von 09.00 – 21.00 Uhr und ab 18.00 Uhr zur Wintergartennacht in die 1000 qm große Ausstellung und Wintergartenausstellung ein.



Der Sonderinformationstag mit Wintergartennacht verspricht dem Endverbraucher ausreichend Zeit für eine persönliche und individuelle Beratung zu allen Produkten rund um das Haus. Gerade zu dieser Jahreszeit werden die Vorplanungen und Weichen für das kommende Jahr gestellt, berichtet Verkaufsleiter Thomas Köhler. Wir wollten unseren Kunden ausreichend Zeit, auch außerhalb der sonst üblichen Geschäftszeiten geben, um alle wichtigen Fragen und Details mit unseren Experten besprechen zu können.



Genießen Sie u.a. die Terrassenwelten in einem besonderen Ambiente bei einem Cappuccino oder Rotwein mit Live Piano Musik während unserer Wintergartennacht. Lassen Sie sich inspirieren von den vielen Innovationen im Bereich moderner Bauelemente MADE IN GERMANY.



Als H i g h l i g h t bietet das Unternehmen 2 verschiedene und für

Endverbraucher absolut kostenfreie Infovorträge an.



Im Vortrag 1 dreht sich alles um die Modernisierung von Fenster und Türen. Viele Informationen rund um die Energieeinsparung, Materialwahl oder den möglichen Einbruchschutz stehen hier im Vordergrund neben der möglichen staatlichen Förderung.



Der Vortrag 2 hat das Thema Wintergärten-Sommergärten-Terrassendächer. Alles Wichtige zum Baurecht, Konstruktionsmöglichkeiten, Verglasung, Belüftung, Beschattung und zur Preisgestaltung erfahren die Teilnehmer in dem circa einstündigen Vortrag, der garantiert ohne“ Fachchinesisch“ ist.



Aus organisatorischen Gründen raten wir um kurzfristige Anmeldung zu den Vorträgen, um die Plätze hier frühzeitig zu sichern. Informationen und eine Anmeldungsmöglichkeit finden Sie auf www.Fortuna-Wintergarten.de oder über unsere Verkaufsabteilung unter 02173-18805.





Das Fortuna Team freut sich auf Ihren Besuch und sagt HERZLICH WILLKOMMEN.



Über uns



Willkommen bei der Fortuna Wintergarten Vertriebs GmbH - Ihrem Fachbetrieb für Wintergärten, Terrassenüberdachungen und Markisen im Rheinland.



Ob Markise, Terrassenüberdachung oder Wintergarten, wir bieten Ihnen eine fachgerechte Beratung und Montage.In unserem Unternehmen erhalten Sie die TOP Produkte - Made in Germany- " Rund um das Haus ".



Sowohl private Hausbesitzer als auch Unternehmen finden in unserem Fachbetrieb einen verlässlichen Partner, wenn es um die Montage von Sonnenschutzsystemen oder die Fertigung eines individuell geplanten Wintergartens geht. Sei es im Zuge von Um- und Anbaumaßnahmen, bei Neubauten oder Modernisierungen, wir garantieren Ihnen persönlichen Service, individuelle Lösungen und eine termingerechte Ausführung unserer Arbeiten.



In unserem Familienunternehmen arbeiten 3 Generationen der Familie Köhler und bieten seit jeher anspruchsvolle Lösungen nach Maß. Gerne präsentieren wir Ihnen in unserer 1.000 qm großen Ausstellung auch unser Produktangebot an weiteren Bauelementen.



Wenn Sie weitere Informationen wünschen oder einen Termin vereinbaren möchten, rufen Sie uns jederzeit an oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Selbstverständlich steht einer unserer Experten für eine persönliche Beratung zur Verfügung.



Herzliche Grüße, das Team der Fortuna Wintergarten Vertriebs GmbH in Langenfeld



Bitte beachten Sie: Sollten Sie ein Navigationssystem nutzen um zu uns zu finden, geben Sie bitte eine abweichende Adresse ein: Steinstraße 1 in Langenfel

Leistungsspektrum



Als erfahrener Fachbetrieb sind wir Ansprechpartner für die Installation von Markisen und Terrassenüberdachungen sowie den Bau von Wintergärten. Unser Produktangebot umfasst zudem Fenster, Haustüren und Vordächer sowie Rollläden und Garagentore. Daneben bieten wir Ihnen Rattan- und Fiberglasmöbel sowie Glasdächer und Schiebetüren. Vertrauen Sie auf unsere Erfahrung – wir beraten Sie gerne. „Der Marktführer im Rheinland für Wintergärten und Terrassendächer“

Der besondere Event Wohnwintergarten Wohnwintergarten Wohnwintergarten Wohnwintergarten Ausstellung Ausstellung Ausstellung Wintergarten Sommergarten Pergotex Wohnwintergarten Wohnwintergarten Ausstellung Wohnwintergarten Sommergarten Wohnwintergarten







Fortuna Wintergarten Vertriebs Gmbh



40764 Langenfeld- Reusrath

Steinstr. 1

Tel:02173-18805 oder 9445910



www.Fortuna-Wintergarten.de

siehe oben

Weitere Pressemitteilungen von Fortuna Wintergarten Vertriebs GmbH

Bereitgestellt von: TOMDatum: 07.10.2017 - 12:48 UhrSprache: DeutschNews-ID 1537943Anzahl Zeichen: 2412Kontakt-Informationen:Ansprechpartner: Herr Thomas KöhlerStadt: 40764 Langenfeld im Rheinland Telefon: 02173-18805Meldungsart: MesseinformationVersandart: VeröffentlichungFreigabedatum: 07.10.2017Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.