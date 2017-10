Politik & Gesellschaft

Der Tagesspiegel: Berliner Fraktionschef Raed Saleh rechnet mit der SPD ab

(ots) - Nach dem historisch schlechten Abschneiden bei der

Bundestagswahl geht der Fraktionsvorsitzende der SPD im Berliner

Abgeordnetenhaus, Raed Saleh, mit seiner Partei hart ins Gericht. Die

SPD befinde sich in einer "existenzgefährdenden Krise", schreibt

Saleh in einem Essay für den Berliner "Tagesspiegel"

(Sonntagausgabe). Die Partei trage Mitschuld am Vertrauensverlust der

Bürger in die Politik und am Aufstieg der AfD. Saleh fordert einen

"vollständigen personellen Neuanfang", besonders unter den

"Funktionären" in der SPD-Parteizentrale, dem Willy-Brandt-Haus. "Die

Spitze der SPD hat sich in den vergangenen Jahren ständig

vergaloppiert", schreibt Saleh.



