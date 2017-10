Wirtschaft (allg.)

Der Tagesspiegel: Andere Arbeitgeber haben großes Interesse an Air-Berlin-Mitarbeitern

(ots) - Große Arbeitgeber aus Berlin werben aktiv um

Mitarbeiter der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin. Am Dienstag

möchten sie sich in der Firmenzentrale südlich des Flughafens Tegel

den Angestellten im Rahmen einer "Job-Messe" präsentieren. Wie der

Berliner "Tagesspiegel" (Sonntagausgabe) berichtet, geht das aus

einer internen Rundmail von Personalchefin Martina Niemann an die

Belegschaft hervor.



http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/insolvente-fluggesellschaft-

arbeitgeber-werben-um-beschaeftigte-von-air-berlin/20425478.html



