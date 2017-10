Gesundheitswesen - Medizin

Event im Dezember: Helga Rohra zum Thema Demenz & Seniorenbetreuung

ID: 1537951

Helg Rohra: Vortrag" Ja zum Leben trotz Demenz" auf Einladung der Akademie HELP Helg Rohra: Vortrag" Ja zum Leben trotz Demenz" auf Einladung der Akademie HELP

(firmenpresse) - München: Einladung zum Vortragsnachmittag m.Helga Rohra, Dr. M. Runge, Dr. Ch. Günther & Dipl. Pflegew. Sus. Englisch.Thema: Demenz und Seniorenbetreuung.



Frau Helga Rohra: "Ja zum Leben trotz Demenz" Warum ich kämpfe







Die selber an Demenz erkrankte Frau Rohra trat in TV-Sendereihen zu Gesprächsrunden zum Thema Demenz, Demenzbetreuung und Seniorenbetreuung auf, u.a. wurde sie von Sandra Maischberger und Markus Lanz eingeladen.



Die ehemalige Konferenzdolmetscherin Helga Rohra lebt seit 9 Jahren mit der Diagnose Demenz. Als Aktivistin engagiert sie sich weltweit für eine neue, potentialorientierte Sichtweise.







"Ich möchte Sie berühren und nicht nur informieren" -beginnt Helga Rohra ihre Vorträge, und das gelingt ihr.



In ihrem neuen Buch "Ja zum Leben trotz Demenz" erzählt sie auf packende Art und Weise, wie sie tagtäglich mit der Demenz lebt und trotz der Schwierigkeiten daraus gestärkt hervor geht.



Sie schildert lebhaft, wie sie sich auf Vorträge vorbereitet, ihre Vortragsreisen plant und durchführt und ansonsten ihren Alltag meistert. Helga Rohra benennt die Hürden, auf die sie stößt, ohne zu verharmlosen oder zu lamentieren.



"Ihre Auftritte sind berührend und aufrüttelnd" - Zitat Deutschlandradio Kultur.







Wir versprechen eine Veranstaltung die die Sinne berührt und Sie begeistern wird. Viel Kompetenz zum Thema Demenz und der heutigen Form der Seniorenbetreuung.



Dazu begrüßen wir Sie ab 11:00 Uhr mit einem fruchtigen Kalt-Getränk und einem "Mog"ntratzerl", in der Pause erwarten Sie Kaffee, Gebäck und Zeit für Gespräche.



Der Einsatz von Musik in der Demenzbegleitung hat sich laut Studien- durch den Einsatz der "Basalen Stimulation- positiv ausgewirkt.



Um 11:45 Uhr beginnen wir mit einem feierlichen



musikalischen Auftakt mit Herrn Dr. Christian Günther, Trompete!







Unter dem Motto "Gedanken in Bewegung bringen" wird die Akademie HELP den Vortragsnachmittag mit dem Musikstück von Johann Sebastian Bach "Jesu bleibet meine Freude" (BWV 147) beginnen.









Dr. Christian Günther ist Arzt aus Leidenschaft und "der" Osteoporose-Spezialist, er nahm an über 50 Fernsehbeiträgen zum Thema "Osteoporose" teil,hielt ca 1.900 wissenschaftliche und populärwissenschaftliche Vorträge, ist Schriftleiter und Chefredakteur der Fachzeitschrift "Osteoporose & Rheumaaktuell",



Texter und Komponist des Liedes: "Der vierte Streich - WM-Song 2010" sowie Texter, Komponist und Sänger des IOF-Songs "Fighting against Osteoporosis"







Dr. Martin Runge, entwickelte das "Demenzkonzept fünf Sinne"



"Wir versuchen, über den Weg der FÜNF SINNE, über Sehen, Hören, Fühlen, Riechen und Schmecken das Erleben der Menschen mit Demenz positiv zu beeinflussen. Im Gegensatz zu anderen therapeutischen Ansätzen ist in erster Linie nicht die Verbesserung von Funktionen das Ziel, sondern zuallererst das subjektive Wohlbefinden, wie es sich in verbalen und non-verbalen Reaktionen der Betroffenen erkennen lässt...."







Dipl. Pflegew. (FH) und Syst. Coach (ECA) Susanne Englisch:



"Mit gut 30 Jahren Berufserfahrung im Pflegedienst, als Krankenschwester, als Pflegedienstleitung und als stellvertretende Pflegedirektorin kenne ich die verschiedenen Bereiche des Gesundheitswesens und deren Zusammenspiel aus den unterschiedlichsten Perspektiven. Meinen Erfahrungsschatz aus der Pflege in Verbindung mit fundiertem Wissen aus dem Fachstudium und über 12 Jahren Unterrichtspraxis gebe ich an Führungs- und Fachkräfte aus den Bereichen der ambulanten und stationären Kranken- und Altenpflege und der sozialen Betreuung weiter"







Podiumsdiskussion:



Alle aktiven Redner beantworten in einer Podiumsrunde die Fragen des Publikums.



Moderation und Diskussionsleitung Werner Buchberger:



Durch das Programm führt der Radiomoderator Werner Buchberger (bekannt durch das "Gesundheitsgespräch mit Dr. Marianne Koch" samstags in BR2) Er hat sich ebenfalls mit dem Themenbereich Demenz befasst und ist bestens geeignet dieses Event zu begleiten.







Im großzügigen Foyer des Orangeriesaales wird anschließend Frau Helga Rohra Ihr aktuelles Buch vorstellen und signiert zum Kauf anbieten.



Sie haben dann noch Zeit für Gespräche mit der HELP-Akademieleitung Frau Ursula Mayr, den Unterstützern der Veranstaltung Herrn Merzendorfer von der Reha-Technik Merzendorfer, Herrn Bartel von MyHmeCare und den Rednern.







Trotz des ernsten Themenbereiches werden Sie sich von der Unbeschwertheit unseres anspruchsvollen Events und dem umfangreichen Repertoire der Beteiligten sicher anstecken lassen.



Das macht dieses Event so unvergleichbar und unvergesslich, ja zu einem Erlebnis.







Wir freuen uns auf Sie. Karten gibt es hier:Karten bekommen Sie hier

Die Help Akademie ist eine Erwachsenen-Ausbildungs-Akademie für Seniorenassistenten und Späteinsteiger in die Seniorenbetreuung. Neu: jetzt regelmäßig Events zum Thema

Help-die Sterne Akademie

T. Stamm

Rundfunkplatz 2

80335 München

kontakt(at)help-akademie.de

+49 89 - 21 54 59 20

www.help-akademie.de



Weitere Pressemitteilungen von Help-die Sterne Akademie

Bereitgestellt von: AdenionDatum: 07.10.2017 - 17:40 UhrSprache: DeutschNews-ID 1537951Anzahl Zeichen: 5437Kontakt-Informationen:Ansprechpartner: U. MayrStadt: München Telefon: +49 89 - 21 54 59 20Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.