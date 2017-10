Speed Drink - Bestellen, wenn der Kellner nicht guckt!

ID: 1537952

(firmenpresse) - Bereits im Juli 2017 wurde die Speed Drink App erstmals im Herzschlag Brandenburg an der Havel getestet. Die App hat die Testphase bestanden, welche nun abgelöst wird von der verbesserten 2.0 Version.

Nun wird auch in ganz Deutschland die neuartige App in den verschiedensten Einrichtungen installiert.



Es gibt nun ein neues, modernes Design der App sowie des Systems für die Lokale und neue Möglichkeiten zu entdecken. Die Oberflächen für den Gastronomen und deren Gäste sind nun noch benutzerfreundlicher gestaltet.

Die Möglichkeiten erstrecken sich vom Bestellen aus der Karte oder zum Mitnehmen, über das Reservieren von Tischen und bargeldlosem Bezahlen, bis hin zum Kellner-Ruf per Knopfdruck. Und das alles per App und ohne das oftmals lange Warten auf das Personal. Innovativer kann Zeit sparen für Kunden und Lokal nicht sein.



Die Anwendung dieses Systems ist äußerst vielseitig und kann fast in alles gastronomischen Lokalen verwendet werden. Dabei stellt das Speed Drink System einen zusätzlichen Service dar, welchen die Gastronomen ihrer Kundschaft bieten können. Für die Liebhaber der klassischen Bestell-Methode geht also nicht unbedingt etwas verloren.



Die Firma Speed Drink e.K. freut sich über Gäste, die diese Brandenburger Erfindung testen möchten. Dazu gibt es auf der Facebook-Seite einen QR-Code für die Testumgebung. Dort kann jeder im Speed Drink Demo Lokal, welches nähe Berlin angelegt ist, erste Eindrücke erhalten.



Bei Fragen oder Interesse zum System kann sich gerne an die 0174/4606836 gewendet werden.



Speed Drink e.K. beschäftigt sich mit der Entwicklung von Software und Applikationen im Gastronomiebereich.

Die Firma setzt sich zurzeit aus zwei Gründern zusammen:



Tobias Urban ist Gründer und Geschäftsführer der Firma. Er bringt viele Erfahrungen im Vertriebsbereich auf einer selbstständigen Basis mit sich.



Lisa Heymuth ist ebenso Mitgründerin. Sie beschäftigt sich mit Organisatorischem und Gestaltung z.B. der Tischaufsteller in den Lokalen.

Auch sie hat Erfahrung im Vertrieb und Kundenbetreuung als Selbstständige sammeln können.



Zukünftig erhofft sich Speed Drink e.K. im Jahre 2017/18 eine Erweiterung des Netzwerkes, eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Investoren und neuen Partnern.



Zur Firmengeschichte:



Speed-Drink wurde 2016 gegründet.



Tobias Urban (Geschäftsführer der Firma) hatte diese Idee von einer App, die das Bestellen in Bars, Restaurant, ect. in einem Traum.



Zusammen mit Lisa Heymuth tüftelte er an Idee und Möglichkeiten.



Diese Vision einer neuen Art und Weise des Gastronomiebereichs, der Traum einer eigenen Firma und das positive Feedback vom privaten Umfeld ließen das Team Speed Drink die ersten Schritte machen.

Auch Gastronomen wurden bereits angesprochen und auch da ist das Feedback äußerst positiv.



Am 29.09.2016 wurde dann das Gewerbe angemeldet und die Firma war gegründet.



Seither bemüht sich das Team zusammen mit seinen Partnern die App stetig weiterzuentwickeln und zu verbessern.

Tobias Urban (Geschäftsführer)

Jacobstr. 6

14776 Brandenburg an der Havel



info(at)speed-drink.com

Tel.: 0174/4606836

Tobias Urban (Geschäftsführer)

Jacobstr. 6

14776 Brandenburg an der Havel



info(at)speed-drink.com

Tel.: 0174/4606836

Weitere Pressemitteilungen von Speed Drink e.K.

Bereitgestellt von: Speed_DrinkDatum: 07.10.2017 - 18:07 UhrSprache: DeutschNews-ID 1537952Anzahl Zeichen: 2240Kontakt-Informationen:Ansprechpartner: Lisa HeymuthStadt: Brandenburg an der Havel Telefon: 01785917792Meldungsart: InterviewVersandart: VeröffentlichungFreigabedatum: 09.10.2017Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.