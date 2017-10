Bildung & Beruf

Die Coach-Ausbildung an der fresh-academy: Exzellenz erlernen und weitergeben

(firmenpresse) - Der NLP-Coach an der fresh-academy: Wer mit dieser Ausbildung selbst als Coach durchstartet, hat einen reichen Schatz an wertvollen Tools und profunden Kenntnissen, um Menschen wirklich voran zu bringen. Zahlreiche Coaches aus der fresh-academy arbeiten bereits sehr erfolgreich in verschiedensten Trainingsfeldern.



Die Coach-Ausbildung an der fresh-academy ermöglicht es, in allen Business-Situationen und bei jeder Kommunikation mit Menschen erfolgreicher zu agieren und versetzt die Absolventen in die Lage, eigene Coachings durchzuführen. Dazu wird in den zwei Seminarblöcken intensiv praktisch geübt und die beiden Trainer begleiten die Trainingssituationen. Außerdem sind zwei Coachingabende Bestandteil des Seminars, an denen die Teilnehmer mit Coachees das Gelernte direkt anwenden können.



"Am NLP-Coach nehmen Menschen aus ganz verschiedenen Beweggründen teil. Nicht alle wollen später als Coach arbeiten. Einige besuchen dieses Seminar, um ein besserer Chef zu sein und Führungsaufgaben besser zu meistern," erklärt Marc A. Pletzer, einer der beiden NLP-Master Trainer an der fresh-academy.



Das NLP-Coach Seminar steht Teilnehmern offen, die bereits den NLP-Practitioner und den NLP-Master an der fresh-academy absolviert haben. Damit bietet diese profunde Ausbildung in drei Stufen eine exzellente Grundlage für zukünftige eigene Coaching-Tätigkeiten.



Der nächste NLP-Coach findet im Sommer 2018 statt.

Weitere Informationen zu den Seminaren der fresh-academy gibt es hier auf der Website der fresh-academy unter https://www.fresh-academy.de/nlp-seminare/unsere-nlp-seminare.





Ihre Ansprechpartnerin für Rückfragen:

Annika Fräsdorf

fresh-academy GmbH

Eugen-Friedl-Straße 5

D-82340 Feldafing

T +49 (0) 81 57-92 69 30

E-Mail: marketing(at)fresh-academy.de





NLP - das steht für Neurolinguistisches Programmieren. NLP ist mehr als das Erlernen einer Methode für die bessere Kommunikation. Es geht um Lebensziele, es geht darum, dass Sie Ihre Berufung finden und auch im privaten Umfeld besser kommunizieren lernen. Die Sprache ist das zentrale Element unseres Lebens und mit unseren Seminaren lernen Sie, wirklich das in Worte zu fassen, was Sie sagen möchten.



Wir bieten Ihnen NLP-Seminare auf höchstem Niveau. Starten Sie mit uns Ihre persönliche Weiterentwicklung. Mehr Freude am Leben, mehr Lust am Kommunizieren und die Fähigkeit, das Leben selbst in die Hand zu nehmen - auch das vermitteln wir in unseren NLP Seminaren.



Für Einsteiger bieten wir den NLP Practitioner, weiterführend werden die Seminare NLP Master und NLP Coach angeobten. Lassen Sie sich überzeugen!



Eugen-Friedl-Straße 5, 82340 Feldafing am Starnberger See





