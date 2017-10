Finanzwesen

Japan setzt wieder auf Atomstrom

(firmenpresse) - Dem japanischen Atomkonzern Tepco wurde von der Atomregulierungsbehörde der Betrieb von zwei Reaktoren genehmigt. Denn die verschärften Sicherheitsauflagen werden erfüllt. Das Atomkraftwerk Kashiwazaki-Kariwa liegt an der Küste des Japanischen Meeres. Bis die zwei Reaktoren tatsächlich wieder ans Netz gehen werden, dürften trotzdem noch drei bis vier Jahre ins Land ziehen, da die Kommunalverwaltung noch zustimmen muss.



Nach dem Fukushima-Gau vom März 2011 ist die Akzeptanz der Bevölkerung noch nicht so groß. Zwei Jahre standen alle 48 Reaktoren in Japan still. Die Energie wurde besonders aus Wärmekraftwerden generiert. Die ersten Reaktoren arbeiten heute wieder. Nuklearstrom ist in Japan schon aus Kostengründen wichtig. Schließlich verfügt Japan kaum über eigene Rohstoffe.



Solange die Energiewende, also der Übergang von der nicht-nachhaltigen Nutzung von fossilen Energieträgern und der Kernenergie zu einer nachhaltigen Energieversorgung mit Hilfe von erneuerbaren Energie, nicht die Erdbevölkerung mit Strom versorgen kann, solange sind Atomkraftwerke und Uran nötig.



Uran liefern kann bei Bedarf Uranium Energy - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=297548 -. Denn das Unternehmen verfügt über produktionsbereite Projekte in Südtexas einschließlich einer Verarbeitungsanlage sowie in Wyoming. Weitere Projekte, die bereits weit fortgeschritten sind, liegen in Paraguay, Arizona und Colorado.



Im Uranreichen Athabascabecken in Saskatchewan, Kanada, liegt das Uranprojekt Patterson Lake South von Fission Uranium - http://rohstoff-tv.net/c/c,search/?v=297374 -. In geringer Tiefe liegen hier mehr als 100 Millionen Pound Uran, wobei Bohrergebnisse auf Erweiterungen der Ressourcen hindeuten. Eine Vormachbarkeitsstudie ist auf dem Weg.



