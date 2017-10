Politik & Gesellschaft

BERLINER MORGENPOST: Bermudadreieck der Zuständigkeit / Kommentar von Alexander Dinger

ID: 1537957

(ots) - Die Zustände im Tiergarten sind so katastrophal,

dass sich der Grünen-Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel mit

einem dramatischen Appell an die Öffentlichkeit gewandt hat. Besser

spät als nie. Als nach dem Mord an Susanne F. vor einem Monat der

Wirt des beliebten Schleusenkruges öffentlich beklagte, dass er von

den Behörden alleingelassen werde und die Zustände im Tiergarten seit

Jahren bekannt seien, wurde er aus dem Hause des Mitte-Bürgermeisters

noch abgekanzelt. Interessant ist aber auch, was Sozialarbeiter,

Anwohner, Touristen und Gewerbetreibende zur Situation im Tiergarten

sagen. Also jene Menschen, die damit täglich konfrontiert sind. Die

Betroffenen kritisieren unisono, dass sich keiner so richtig

zuständig fühle. Was zählt ist, was man sieht. Und das sind die

Zustände im Tiergarten - im Herzen Berlins.



Der ganze Kommentar unter https://www.morgenpost.de/meinung/articl

e212165779/Die-Probleme-im-Tiergarten-sind-seit-Jahren-bekannt.html







Pressekontakt:

BERLINER MORGENPOST



Telefon: 030/887277 - 878

bmcvd(at)morgenpost.de



Original-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell



Weitere Pressemitteilungen von BERLINER MORGENPOST

Bereitgestellt von: otsDatum: 07.10.2017 - 20:39 UhrSprache: DeutschNews-ID 1537957Anzahl Zeichen: 1299Kontakt-Informationen:Stadt: Berlin Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.