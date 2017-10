Gesundheitswesen - Medizin

Vor dem Arztbesuch Checkliste schreiben (FOTO)

ID: 1537964

(ots) -

Eine gezielte Vorbereitung auf einen Arzttermin erleichtert die

Kommunikation mit dem Mediziner. Das Apothekenmagazin "Senioren

Ratgeber" empfiehlt Patienten, sich auf einem Zettel die Fragen zu

notieren, die ihnen wichtig sind. Bleibt im Gespräch etwas unklar,

sollte man gleich nachfragen. Hilfreich ist, in eigenen Worten zu

formulieren, wie man das Gesagte aufgefasst hat: "Verstehe ich Sie

richtig, dass..." Bei schwierigen Arztterminen - wenn es zum Beispiel

um eine einschneidende Diagnose oder die Entscheidung über eine

Behandlung geht - ist es oft gut, einen Angehörigen dabeizuhaben.

Zentraler Prüfstein am Ende eines Gesprächs mit dem Arzt: "Weiß ich,

wie es nun weitergeht?" Falls nicht, sollte der Patient nachhaken.



Das Gespräch ist eines der wichtigsten Werkzeuge von Medizinern -

allein damit können sie laut Schätzungen rund 70 Prozent der

Diagnosen stellen. Mittlerweile weiß die Forschung: Klappt die

Kommunikation zwischen Arzt und Krankem, verlaufen chronische Leiden

wie Bluthochdruck und Diabetes milder, der Patient bleibt eher bei

der Stange und ist zufriedener. Für viele Medizinstudenten steht

daher heute ein umfangreiches Kommunikationstraining auf dem

Lehrplan. Ausführliche Informationen über den Nutzen einer guten

Kommunikation zwischen Arzt und Patient finden Leser in der

Titelgeschichte des neuen "Senioren Ratgebers."



Dieser Beitrag ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung

frei.



Das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" 10/2017 liegt in den

meisten Apotheken aus und wird ohne Zuzahlung zur Gesundheitsberatung

an Kunden abgegeben.







Pressekontakt:

Katharina Neff-Neudert

Tel. 089 / 744 33 360

Fax 089 / 744 33 459

E-Mail: presse(at)wortundbildverlag.de

www.wortundbildverlag.de



Original-Content von: Wort & Bild Verlag - Senioren Ratgeber, übermittelt durch news aktuell





Weitere Pressemitteilungen von Wort & Bild Verlag - Senioren Ratgeber sr17-10-001-d.jpg

Bereitgestellt von: otsDatum: 08.10.2017 - 09:00 UhrSprache: DeutschNews-ID 1537964Anzahl Zeichen: 2116Kontakt-Informationen:Stadt: Baierbrunn Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.