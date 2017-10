Finanzwesen / Finanzdienstleistung

KfW Research: Rückbau der Bankfilialen in Deutschland schreitet voran

ID: 1537965

(ots) -



- Seit 2000 ein Viertel der Zweigstellen geschlossen

- Wesentlicher Treiber ist digitale Transformation mit innovativen

Technologien, neuen Wettbewerbern und verändertem

Kundenverhalten

- Deutsche Filialdichte im europäischen Vergleich im Mittelfeld



Die Ausdünnung der Filialnetze deutscher Banken ist in den

vergangenen Jahren weiter vorangeschritten: Wie eine Analyse von KfW

Research gemeinsam mit der Universität Siegen belegt, wurden seit der

Jahrtausendwende ein Viertel aller Zweigstellen geschlossen - im

Schnitt 680 pro Jahr und damit binnen 15 Jahren insgesamt 10.200

Standorte deutschlandweit. Alle Kreditinstitutstypen

(Genossenschaftsinstitute, Kreditbanken, Sparkassen) bauen in

ähnlichem Umfang ab. Ländliche Regionen sind etwas stärker betroffen

als Städte (-27 % bzw. -23 % der Filialen). Ein wesentlicher Treiber

der Entwicklung ist die Digitalisierung, die den Bankenmarkt voll

erfasst hat: Innovative Technologien, neue Wettbewerber und

veränderte Anforderungen der Kunden erzeugen Anpassungsdruck auf den

Vertrieb - weg vom Filialnetz, hin zu Onlineangeboten.



Das Tempo des Rückbaus hat zuletzt deutlich zugenommen. Allein in

den Jahren 2014 und 2015 wurden 2.200 Filialen geschlossen. Von einer

übermäßigen Ausdünnung kann dennoch nicht die Rede sein. Die hiesigen

Banken stehen mit dem Filialrückbau nicht alleine da, die

Bankenmärkte anderer europäischer Länder unterziehen sich einem

ähnlichen Strukturwandel. Insgesamt liegt Deutschland hinsichtlich

der Filialdichte mit durchschnittlich 3,5 Zweigstellen pro 10.000

Einwohner im europäischen Mittelfeld (Durchschnitt

EU-Mitgliedsstaaten: 3,7 Filialen pro 10.000 Einwohner).



Der Trend zur Konsolidierung dürfte sich in den kommenden Jahren

sowohl europaweit als auch in Deutschland weiter fortsetzen. Neben

Kostendruck und dem Abbau von Überkapazitäten, z. B. aufgrund von



Fusionen oder in Regionen mit starkem Bevölkerungsrückgang, ist die

Digitalisierung im Bankensektor ein entscheidender Faktor dafür. Sie

sorgt mit innovativen technologischen Möglichkeiten einerseits für

den nachhaltigen Wandel von Geschäftsprozessen im Bankensektor, zum

anderen wirkt sie als Katalysator für die Veränderung des

Kundenverhaltens: Ständige Erreichbarkeit, Echtzeitberatung,

Mobilfähigkeit oder individuelle Angebote werden von mehr und mehr

Bankkunden eingefordert - auch im Unternehmenskundenbereich.



"Behalten die Banken das aktuelle Rückbautempo bei, dann würden im

Jahr 2035 gut die Hälfte der zu Jahrtausendwende existierenden

Filialen geschlossen sein", sagt. Dr. Jörg Zeuner, Chefvolkswirt der

KfW Bankengruppe. Speziell für mittelständische Unternehmenskunden,

die beratungsintensive Finanzierungen nachfragen, bleibe die Nähe zum

Bankberater jedoch wichtig. "Solange auch bei abnehmender Filialzahl

die für den Mittelstand wichtigen Bankdienstleistungen erhalten

bleiben, dürften die Folgen dieses Veränderungsprozesses für den

Wirtschaftsstandort Deutschland überschaubar bleiben", so Zeuner.



Die vollständige Studie von KfW Research ist abrufbar unter

www.kfw.de/fokus



Zur Datenbasis:



KfW Research analysiert seit Jahren gemeinsam mit der Universität

Siegen die Veränderungen der Filialdichte von Genossenschaftsbanken,

Kreditbanken und Sparkassen in Deutschland (Angaben über die Deutsche

Postbank sind nicht eingeschlossen, da diese nicht zugänglich sind).

Basis der Untersuchung sind die Angaben des Hoppenstedt Banken

Ortslexikons. Diese Datenquelle ermöglicht eine geografische

Verortung der Zweigstellen im Zeitablauf, und geht damit über Daten

der Bundesbank hinaus. In die Analyse einbezogen werden nur reguläre

Bankfilialen, die mit Mitarbeitern ausgestattet und Vollzeit geöffnet

sind. Die aktuelle Studie beleuchtet den Veränderungsprozess der

Jahre 2000 bis 2015.







Pressekontakt:

KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 Frankfurt

Kommunikation (KOM), Christine Volk,

Tel. +49 (0)69 7431 3867, Fax: +49 (0)69 7431 3266,

E-Mail: Christine.Volk(at)kfw.de, Internet: www.kfw.de



Original-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuell



Weitere Pressemitteilungen von KfW

Bereitgestellt von: otsDatum: 08.10.2017 - 10:00 UhrSprache: DeutschNews-ID 1537965Anzahl Zeichen: 4598Kontakt-Informationen:Stadt: Frankfurt am Main Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.