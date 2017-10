phoenix Thema: "Quo vadis Austria? -Österreich vor der Wahl" - Montag, 09. Oktober 2017, 12.45 Uhr

(ots) - Flüchtlingskrise, Migration und innere Sicherheit

sind auch in Österreich die Themen, die den Ausgang der

Nationalratswahlen stark beeinflussen werden. Ob es also auch hier

wie bei den Bundestagswahlen in Deutschland einen Rechtsruck geben

wird, bleibt abzuwarten, denn viele Parteien versuchten in den

vergangenen Wochen, diese Themen für sich zu vereinnahmen.



So auch die konservativ ausgerichtete Neue Volkspartei des

Sebastian Kurz. Der österreichische Außenminister hat mit Forderungen

nach kompletter Schließung der Balkanroute, verstärktem Grenzschutz

und Zuwanderungsbeschränkung der rechtspopulistischen FPÖ das Thema

streitig gemacht. Gegen einen vehementen Rechtsruck spricht auch,

dass die FPÖ - anders als etwa die AfD in Deutschland - ja schon seit

vielen Jahren im Nationalrat wie auch in den Landesparlamenten

vertreten ist und insofern keine neue politische Kraft mit

Überraschungsfaktor darstellt. Gleichwohl wird auch die FPÖ

versuchen, so viele Wähleranteile wie möglich zu gewinnen, gerade

angesichts der vehementen Glaubwürdigkeitskrise, die die SPÖ

gegenwärtig mit ihrer von den Medien "Dirty Campaigning" genannten

Affäre durchzustehen hat.



Vieles ist also in Bewegung wenige Tage vor der Nationalratswahl

in Österreich. Eine aktuelle Reportage mit parteipolitischen

Innenansichten von ARD-Korrespondent Michael Mandlik.



