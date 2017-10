Kassenbuch 2018: Die praktische Software für Privathaushalte, Selbstständige und Unternehmen

ID: 1537968

(PresseBox) - Dank intuitiver Benutzerführung gelingt es dem Anwender mit dem Kassenbuch 2018 spielend leicht, Rechnungen, Quittungen, Fahrtkosten-, Einnahme- oder Ausgabebelege auszustellen, diese zu drucken und zu verwalten. Personalisierung ist dabei kein Problem: Das eigene Firmenlogo, Bilder, Unterschriften oder individuell mit dem Programm erstellte Wasserzeichen können an entsprechender Stelle eingefügt werden.



Sämtliche Eingaben werden in einer Datenbank mit bequemer Such- und Sortierfunktion gespeichert. Mithilfe der Historie kann überprüft werden, wann ein Dokument angelegt, geändert, exportiert oder gedruckt wurde.



Übersichtliche Auswertungen helfen dabei, jederzeit die Kontrolle über Einnahmen, Ausgaben und den exakten Kassenbestand zu behalten. Umfangreiche Abfrageoptionen z. B. zu Tagesumsätzen sind auf Knopfdruck durchführbar. Auch eine Auswertung nach selbst definierten Kriterien ist möglich, etwa welche Belege in einem bestimmten Zeitraum oder für einen spezifischen Artikel ausgestellt wurden. Alle Daten können exportiert und in einem anderen Programm (beispielsweise Excel oder Word) weiterbearbeitet werden.



Darüber hinaus verfügt das Tool über weitere hilfreiche Funktionen: Die automatische Berechnung von Netto- und Bruttobeträgen sowie der Mehrwertsteuer, die automatische Umwandlung des Gesamtbetrags in Worte oder eine Listenauswahl für wiederkehrende Einträge. Die Anwendung ermöglicht außerdem einen komfortablen PDF-Export. Nicht zuletzt erleichtert die Druckfunktion inklusive Kopie in vielerlei Hinsicht den Alltag.



Das Windows-Programm Kassenbuch 2018 ist ab sofort überall im Handel und auf www.mut.de für 29,99 ? (UVP) erhältlich.



Die Markt+Technik Verlag GmbH wurde 1976 gegründet und bietet ein umfassendes Sortiment an Büchern und Software. Schwerpunkte sind IT-Fachliteratur sowie Ratgeber und Sachbücher zu den Themen Entertainment, Fotografie, Multimedia und Wirtschaft. Ergänzt wird dieses Spektrum durch ein vielfältiges Programm an Anwendungssoftware. Seit 2014 ist Markt+Technik als inhabergeführter Verlag tätig.







