Warum sind die Amerikaner so verrückt nach Waffen? ProSieben zeigt das "Galileo Spezial: Waffenland USA" mit Maike Greine (FOTO)

Verstörend aktuell. Verstörend bedrückend. Für eine "Galileo

Spezial"-Reportage mit dem Thema "Waffenland USA" reiste

ProSieben-Reporterin Maike Greine im Sommer durch Amerika. Sie sucht

nach der Antwort auf die Frage: Warum sind Amerikaner so verrückt

nach Waffen? ProSieben zeigt das "Galileo Spezial" am Sonntag, 15.

Oktober, 19:05 Uhr.

Geladen und entsichert: Neben Ben Hansens Bett liegt eine

schussbereite Waffe. Jede Nacht, ohne Ausnahme. Sein Haus ist

ausgerüstet wie ein Fort gegen Einbrecher, es gibt einen Raum, in dem

über 30 Pistolen und Gewehre lagern. Wie lebt diese Familie mit

diesem legalen Waffenarsenal? "Galileo"-Reporterin Maike Greine zieht

bei Familie Hansen aus Bountiful bei Salt Lake City / Utah, ein, um

diese Frage zu beantworten. Der Clan bestehend aus Ben Hansen, seinen

Eltern und fünf Geschwistern mit Partnern und inzwischen sechs

Kindern. Schießen ist für alle so natürlich wie atmen. Munition und

Schusswaffen kaufen sie auch mal im Supermarkt.

Welches Verhältnis haben die Deutschen zu Waffen? Maike Greine

besucht eine sogenannte "Shooting Range", auf der viele Deutsche ohne

Waffenschein nach einer kurzen Einführung auch große Maschinengewehre

abfeuern. Mit scharfer Munition. Was macht für diese Menschen den

Reiz am Schießen aus? Warum reisen sie dafür mehrere Hundert

Kilometer bis nach Polen?



"Galileo Spezial: Waffenland USA" mit Maike Greine - am Sonntag, 15.

Oktober 2017, um 19:05 Uhr auf ProSieben



