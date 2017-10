Sauerländer und Südwestfalen streiten häufiger mit ihren Nachbarn

WDR-Umfrage zum Thema Nachbarschaft in NRW

ID: 1537972

(ots) -



Wo sind die Menschen am zufriedensten mit ihren Nachbarn? Wer hilft

sich am meisten - wer streitet am heftigsten? Sind Landbewohner in

der Nachbarschaft hilfsbereiter als Städter? Wo fühlen Menschen sich

von ihren Nachbarn besonders beobachtet?



Um darauf Antworten zu finden, befragte die

WDR-Wissenschaftsredaktion im Rahmen einer repräsentativen Umfrage

1002 Menschen in NRW. Die Ergebnisse sind ab sofort online auf

wdr.de/wissen abrufbar. Das WDR Fernsehen berichtet in der Sendung

"Quarks" ("Böse Nachbarn, gute Nachbarn - Wie das Miteinander richtig

gelingt", Dienstag, 10. Oktober um 21 Uhr), und im Hörfunk

beschäftigt sich "Leonardo" (WDR 5) in Schwerpunkten am 5./6./9./10.

und 11.10. mit dem Thema Nachbarschaft.



Die gute Nachricht: Die Menschen in NRW sind in der überwältigenden

Mehrheit insgesamt zufrieden mit ihren Nachbarn - Eigentümer (97

Prozent) noch stärker als Mieter (86 Prozent). "Langfristige Nachbarn

arrangieren sich meist besser miteinander als wechselnde Mieter",

erklärt Dr. Armin Kuphal, Soziologe von der Universität des

Saarlandes, der die Ergebnisse für den WDR eingeschätzt hat.



Nachbarn in NRW sind insgesamt sehr hilfsbereit. Zwei Drittel der

Befragten geben an, im Urlaub bei den Nachbarn Blumen zu gießen oder

nach der Wohnung zu schauen. Jeder Dritte hilft auch regelmäßig, etwa

beim Einkaufen, bei Arztbesuchen oder bei der Kinderbetreuung.



In der Umfrage zeigen sich auch interessante, regionale Unterschiede,

die sich meist durch die Art der Bebauung und die Größe der Orte

erklären lassen.

Wo man enger wohnt, geht man sich schneller auf die Nerven. Menschen

aus dem Gebiet Bergisches Städtedreieck/Düsseldorf/Niederrhein, wo

viele Bewohner in großen Mietshäusern leben, gaben besonders häufig

(14 Prozent) an, am liebsten gar keine Nachbarn haben zu wollen. In



größeren Städten sind die nachbarschaftlichen Kontakte generell nicht

so eng. Eventuell ist dies der Grund dafür, dass im Ruhrgebiet

besonders viele Menschen berichten, ihre Nachbarn nicht zu besuchen

(45 Prozent; im NRW-Durchschnitt nur 34 Prozent).



Im Sauerland und Südwestfalen haben 41 Prozent das Gefühl, ihre

Nachbarn interessieren sich zu sehr für ihr Privatleben. Das könnte

daran liegen, dass es hier besonders viele kleine Orte gibt, wo man

oft über den Nachbarn Bescheid weiß. Hier wird auch häufiger bei

Konflikten gestritten (49 Prozent gegenüber 11 Prozent im

NRW-Durchschnitt). Die Münsterländer, unter denen es besonders viele

klagefreudige Wohneigentümer gibt, schalten besonders häufig einen

Anwalt oder eine Schiedsperson ein (11 Prozent gegenüber 4 Prozent im

NRW-Durchschnitt).



Die Gründe für nachbarschaftliche Streitigkeiten sind zu 18 Prozent

Lärm, 12 Prozent Ärger in Zusammenhang mit dem Auto (z.B. falsches

Parken), 7 Prozent beschweren sich über die Nichteinhaltung von

Pflichten, wie z.B. Treppenhausputzen und 6 Prozent über die

Haustiere der Nachbarn.



Im Großen und Ganzen haben Hunde aber eher einen positiven Effekt auf

zwischenmenschliche Beziehungen in der Nachbarschaft. "Das hat mich

schon überrascht", sagt der Soziologe Dr. Sebastian Kurtenbach von

der Universität Bielefeld, der die Daten der

WDR-Nachbarschaftsumfrage für weitere wissenschaftliche Arbeiten

verwendet.



Redaktion: Mareike Potjans, Wobbeke Klare, Verena Kauzleben



Bildmaterial finden Sie unter ard-foto.de









Pressekontakt:

WDR Pressedesk

Presse und Information

Telefon 221 220 7100

wdrpressedesk(at)wdr.de



Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.de



Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell



Weitere Pressemitteilungen von WDR Westdeutscher Rundfunk

Bereitgestellt von: otsDatum: 08.10.2017 - 11:00 UhrSprache: DeutschNews-ID 1537972Anzahl Zeichen: 4093Kontakt-Informationen:Stadt: Köln Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.