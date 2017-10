Kunst und Kultur

Einladung zur Kunstausstellung vom 13.10. – 05.11.2017

ID: 1537978

(firmenpresse) - Seine Kunstwerke sind in den Schaufenstern und im Innenbereich von „Marstall Männer Mode“ am Schloßplatz in Celle ausgestellt. Gezeigt werden dort 7 Großformate aus der Serie „SECRET PLACES“, 2 Bilder aus der Serie „STREET LIFE“ sowie 8 Fotocollagen, den 4er-Serien.



Initiiert wurde die Aktion von "Pro Altstadt Celle", die gemeinsam mit Celler KünstlerInnen zu einer ungewöhnlichen Ausstellung in der Celler Altstadt einlädt. In 90 Schaufenstern der Altstadt werden über 100 KünstlerInnen präsentiert.



Eine ungewöhnliche Ausstellung verdient eine außergewöhnliche Vernissage. Am Freitag, den 13. Oktober um 19 Uhr, findet auf dem Brandplatz eine Vernissage mit Grußwort & Sektempfang bei Pianobegleitung statt, bevor beim anschließenden Kunstrundgang durch die Altstadt kleine Überraschungen auf die Besucher warten.



Ausstellung

Ort: Marstall Männer Mode | Schloßplatz 13 | 29221 Celle



Laufzeit: 13. Oktober bis 05. November 2017



Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 10:00 bis 19:00 Uhr, Sa. 10:00 bis 18:00 Uhr

Schon 1999 arbeitet Roman Thomas als freiberuflicher Fotograf. In den folgenden Jahren fokussiert er sich erfolgreich auf die Bereiche Mode, Industrie und Architektur. Roman Thomas probiert gern aus und nutzt – von der Spiegelreflexkamera über das Smartphone bis hin zu einer Polaroidkamera – unterschiedlichste Techniken. In der freien künstlerischen Arbeit stehe für ihn jedoch die Geschichte im Vordergrund, die das Motiv erzähle. Seither wirkt der mittlerweile zweifache Vater mit seinen fotografischen Arbeiten an diversen Ausstellungen und Kunstaktionen mit.

Fotoatelier Thomas

Roman Thomas Designer AGD



www.fotoatelier-thomas.de



Atelier Celle

Trift 34 | 29221 Celle



Tel. 0 51 41 - 977 70 80

Mobil 0175 - 93 90 007

Weitere Pressemitteilungen von Fotoatelier Thomas

Bereitgestellt von: FotoatelierThomasDatum: 08.10.2017 - 13:11 UhrSprache: DeutschNews-ID 1537978Anzahl Zeichen: 1228Kontakt-Informationen:Ansprechpartner: Roman ThomasStadt: Celle Telefon: 051419777080Meldungsart: UnternehmensinformationVersandart: VeröffentlichungFreigabedatum: 08.10.2017Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.