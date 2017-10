Handel

Handel engagiert und immer nachhaltiger / BVLH veröffentlicht Beitrag des Lebensmittelhandels zu UN-Nachhaltigkeitszielen

(ots) - Im Rahmen der Anuga hat sich der deutsche

Lebensmittelhandel zu Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen

positioniert. Zu diesem Zweck hat der Bundesverband des Deutschen

Lebensmittelhandels (BVLH) auf der Weltleitmesse für Lebensmittel und

Getränke in Köln eine Broschüre vorgestellt, die anhand vorwiegend

lebensmittelbezogener Maßnahmen, die vielfältigen Anstrengungen von

Handelsunternehmen präsentiert, ihren Beitrag zur Umsetzung der

gesamtgesellschaftlichen Nachhaltigkeitsziele zu leisten.



"Die Unternehmen des Lebensmittelhandels begrüßen ausdrücklich die

weltweit formulierten Nachhaltigkeitsziele. Sie unterstützen diese

bereits heute durch vielfältige Maßnahmen und Initiativen, die jedoch

in ihrer Breite teils noch wenig bekannt sind", erklärt Christian

Mieles, BVLH-Geschäftsführer. "Verbandlich ist es uns ein großes

Anliegen, dieses besondere Engagement der Branche noch stärker in das

öffentliche Bewusstsein zu transportieren, auch um gemeinsam mit

Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik nach weiteren Lösungen für

die oft komplexen Herausforderungen zu suchen", so Mieles.



Die Publikation erläutert die zahlreichen nationalen und

internationalen Maßnahmen der Unternehmen des Lebensmittelhandels,

die einen Beitrag zur Umsetzung der spezifischen Nachhaltigkeitsziele

leisten. Dabei liegt der Fokus beispielsweise auf Beiträgen, die die

Lebensmittelqualität sichern, die Ernährungssituation verbessern, die

Arbeitsbedingungen fairer gestalten sowie entsprechende Informationen

transparenter machen. Weitere Leistungen erbringt die Branche unter

anderem, um Umwelt und Klima zu schützen sowie Landökosysteme und

Meeresressourcen zu erhalten. Für dieses Engagement sind oftmals

starke Partnerschaften nötig.



Starke Partnerschaften auf nationaler und internationaler Ebene

sind häufig die Voraussetzung, um komplexe Herausforderungen in den



Lieferketten anzunehmen und Lösungswege zu erarbeiten. Beispiele

hierfür sind das Forum Nachhaltiger Kakao sowie das Dialogforum

Nachhaltigere Eiweißfuttermittel. Auf internationaler Ebene sind

Multi-Stakeholder-Initiativen, wie das Forum Nachhaltiges Palmöl, die

Global Coffee Platform, die Juice CSR Platform sowie das World Banana

Forum zu nennen.



Die BVLH-Publikation "Die globalen Nachhaltigkeitsziele - Der

Lebensmittelhandel zu Zielen der Agenda 2030" ist im Internetauftritt

des Verbandes abrufbar: www.bvlh.net Der BVLH ist mit seinem

Retailforum unter dem Motto "Sustainability. Food Safety.

Transparency." auf der Anuga vertreten, die vom 7. bis 11. Oktober

2017 in Köln stattfindet. Das Retailforum befindet sich auf dem

Mittelboulevard zwischen den Hallen 4, 5 und 10.







