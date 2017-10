Suche in PresseMitteilungen PressReleases Fachartikel WhitePaper PresseFächer PresseKalender PR-Dienstleister

Der Tagesspiegel: Grüne sehen keinen Kurswechsel Dobrindts in der Dieselaffäre

(ots) - Der Grünen-Verkehrsexperte Oliver Krischer zweifelt

an einem Kurswechsel des Bundesverkehrsministeriums in der

Dieselaffäre. "Die Arbeitsgruppe hat keine wirklichen Kompetenzen,

und nur die externen Experten drängen das Verkehrsministerium, dass

technische Nachrüstungen kommen", sagte der Fraktionsvize dem

Tagesspiegel (Montagausgabe).



