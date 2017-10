Wirtschaft (allg.)

WAZ: Bierpreis bestimmt der Einzelhandel

- Kommentar von Frank Meßing

zu Brauerplänen

ID: 1537985

(ots) - Vier Jahre liegt die letzte spürbare Erhöhung der

Bierpreise zurück. Anfang 2018 wollen Brauer nun einen neuen Versuch

unternehmen. Lkw-Maut, höhere Löhne und teurere Rohstoffe sprechen

für Aufschläge. Der übermächtige Einzelhandel dürfte das aber anders

sehen. Bier ist für Supermärkte und Fachhändler der Lockvogel Nummer

eins. Die wöchentlich wechselnden Sonderangebote ziehen die Kunden

an. Die 9,99 Euro für den Kasten Premium-Pils wirken seit vielen

Jahren wie in Stein gemeißelt - trotz vorausgehender Preisrunden.



Dabei stehen die Brauer nicht nur wegen steigender

Produktionskosten unter Druck. Der Pro-Kopf-Absatz in Deutschland ist

bestenfalls stagnierend, zumal der Sommer in diesem Jahr verregnet

war. Mit immer neuen Lager-Bieren, Mixgetränken und alkoholfreien

Varianten versuchen die Brauereien, die Verbraucher bei Laune zu

halten. Doch auch Innovationen und Produktvielfalt Kosten Geld, auf

dem sie wohl auch jetzt wieder sitzenbleiben werden. Die Edekas und

Rewes werden auf die 9,99-Euro-Schnäppchen nicht verzichten wollen.

Und spitz rechnende Verbraucher werden weiter beim Sonderangebot

zugreifen und die Bierkästen zum gestiegenen regulären Preis einfach

stehen lassen.







Pressekontakt:

Westdeutsche Allgemeine Zeitung

Zentralredaktion

Telefon: 0201 - 804 6519

zentralredaktion(at)waz.de



Original-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Weitere Pressemitteilungen von Westdeutsche Allgemeine Zeitung

Bereitgestellt von: otsDatum: 08.10.2017 - 16:08 UhrSprache: DeutschNews-ID 1537985Anzahl Zeichen: 1604Kontakt-Informationen:Stadt: Essen Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.