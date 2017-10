Auto & Verkehr

ABSCHLUSSBERICHT vom 8. Oktober 2017 - Daumen hoch, trotz des Sturms / MOTORWORLD Classics Berlin 2017 legt bei Besucherzahlen zu

Drei Stunden vor dem Zieleinlauf heißt es bei der Oldtimer-Messe

Motorworld Classics Berlin bereits: Daumen hoch, trotz

Wetterkapriolen! Am letzten Messenachmittag veröffentlichten die

Veranstalter die ersten Zahlen. Rund 28.500 Fach- und

Publikumsbesucher tauchten von Donnerstag bis Sonntag in den

historischen Hallen und im Sommergarten unterm Funkturm in eine

vielfältige Welt klassischer Mobilität ein. Sturmtief Xavier, der am

ersten Messetag über Berlin fegte und auch den Außenbereich der

Oldtimer-Messe zeitweilig in Schach hielt, konnte der magnetischen

Wirkung faszinierender Oldtimer letztendlich nichts anhaben.



"Vor allem an den Wochenendtagen waren die elf Hallen - eine mehr

als letztes Jahr - außerordentlich gut besucht", freut sich Marc

Baumüller von der Motorworld Classics über das kräftige Plus. Die

noch junge Messe, die 2015 Premiere feierte, ist in der

Bundeshauptstadt Berlin angekommen. "Konzept und Standort passen

perfekt." Die Besucherzahlen zeigen es: Das Berliner Publikum, zu dem

viele internationale Gäste zählen, goutiert die abwechslungsreiche

Mischung aus hochwertigen Exponaten, einer ordentlichen Prise

Lifestyle und dem abwechslungsreichen Showprogramm ganz im Stil der

guten alten Zeiten. Baumüller freut sich schon jetzt auf die nächste

Runde. 2018 geht die Motorworld Classics Berlin vom 4. bis 7. Oktober

an den Start.



Über die MOTORWORLD Classics Berlin



Vom 5. bis 8. Oktober 2017, in Deutschlands internationalster

Metropole mit großer Automobilgeschichte, schaffen die historischen

Hallen der Messe Berlin und der Sommergarten unterm Funkturm erneut

viel Raum für eine ganze Welt im Stil der guten Zeiten. Die



Oldtimer-Messe Motorworld Classics Berlin ist ein Erlebnis nicht nur

für Fahrzeugliebhaber und -sammler, Auto-Clubs und Szenefans. Ein

stilvolles Ambiente mit viel Lifestyle lockt auch zunehmen

Publikumsbesucher an.



Die Motorworld Classics Berlin 2016 war ein voller Erfolg - über

26.000 Fach- und Publikumsbesucher und damit 30 Prozent mehr als im

Vorjahr wurden verzeichnet. 2017 wächst die Messe weiter, schafft

noch mehr Raum (Hallen 11 bis 20 und Sommergarten) für hochkarätige

Aussteller und eine ordentliche Portion Lifestyle. Nationale und

internationale Automobilhersteller mit historischen Wurzeln,

Top-Händler, Technik-Spezialisten für Automobilraritäten, Zubehör-

und Accessoire-Anbieter, zahlreiche engagierte Clubs der Szene und

private Verkäufer werden ihre Produkte und Dienstleistungen zur Schau

und zum Verkauf stellen. Veranstalter der Oldtimer-Messe, die

jährlich ihre Tore öffnet, sind die MoWo Messe- und Veranstaltungs

GmbH & Co. KG und die Messe Berlin GmbH.



