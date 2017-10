Bildung & Beruf

Technik-Begriffe von A-Z

(firmenpresse) - Betrifft: Visuelles Lexikon der Mechatronik ( Informationen in Bildern)



Besonderes Merkmal:



Dieses Lexikon bietet

a) alphabetisch geordnete Bilder zu Begriffen mit Beschreibungstexten an.

Ueber eine Suchmaske findet man sehr einfach den gewünschten Fachausdruck mit Bilderanhang.



b) Lernthemen zu den Mechatronik-Lernfeldern an.



Welche Fachausdrucke sind mit Bildern versehen?



Eine pdf-Datei zeigt das komplette Inhaltvereichnis der Bilder zum besseren Verstaendnis an.



NUTZEN:



Technik-Begriffe werden also mit Hilfe von Abbildungen oder kurzen Produktbeschreibungen begreiflich gemacht.



LEXIKON-VORSTELLUNG:

TITEL:

CD-ROM (ISBN:3000531378):

Mechatronik-Begriffsbestimmungen

mit Bildern

(1000 Abbildungen)

+

Lern-Texten

(20000 Fachwoerter-Erklaerungen)

bzw.



CD-ROM

Visuelles Lexikon der Mechatronik

(Ich kann Technische Abbildungen darstellen und den Mechatronik-Grundwortschatz erklaeren).



ANGEBOT:

Mechatronik in Bild und Wort



ZIEL:

Sehen + verstehen + anwenden



KAUF-LINK:

zu bestellen bei AMAZON unter:

http://www.amazon.de/dp/3000531378



PRODUKTBESCHREIBUNG:



Beispiel zu b)



Lernthemen-AUSWAHL:

Der Auszubildende will Mechatronik-Themen nach Lernfeldern lernen.

Er wählt beispielsweise das Lernfeld 1 aus.



Lernfeld 1: Themen-Auswahl



usw.



Zielgruppenbeschreibung:



Techniker, Ingenieure, Azubis, Auszubildende Mechatroniker, Studenten, Schueler, Einsteiger, Elektroniker



Kundengruppen:



Fachpublikum / Wissenschaftler; Kinder / Jugendliche; Fachhochschul-/Hochschulausbildung



FACHGEBIETE:



(Fachbereiche: Maschinentechnik, Werkzeugmaschinen, Fuegetechnik, Internet, Pneumatik, Hydraulik, Fluidtechnik, Handhabungstechnik, Robotertechnik, Netzwerktechnik, Leiterplattentechnik , Elektroinstallation, Technisches Zeichnen, Werkzeuge, Gebäudetechnik, Mikroprozessortechnik, Sensoren, Aktoren, Digitaltechnik, Halbleitertechnik, Technische Mechanik, Metalltechnik, Fertigungstechnik, Produktionstechnik, Montagetechnik, Elektromechanik, Kommunikationstechnik, Multimedia, Konstruktionstechnik, Fluidtechnik, Antriebstechnik, MSR-Technik, Regelungstechnik, Messen-Steuern-Regeln, Telekommunikation, Automation & Drive, Automotive, Bedienungsanleitungen, Elektronik, Elektrotechnik, Energietechnik, Informationstechnologie, Kaeltetechnik, Klimatechnik, Kunststofftechnik, Maschinenbau, Mechatronik, Mediengestaltung, Kabeltechnik)





Impressum:

Mechatronik-Online-Shop:

http://www.englisch-woerterbuch-mechatronik.de

Mechatronik--Verlag Lehrmittel-Wagner (Lernsoftware + ebooks)

Technischer Autor Dipl.-Ing. (FH), Elektrotechnik

Markus Wagner

Im Grundgewann 32a

Germany; 63500 Seligenstadt

USt-IdNr: DE238350635

Tel.: 06182/22908

Fax: 06182843098



Den Gesamt-Katalog der Mechatronik-Lehrmittel 2017/ 2018 als pdf finden Sie unter:



http://www.englisch-woerterbuch-mechatronik.de/Kataloge/ebooks_Uebersetzung_2017.pdf

