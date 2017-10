Politik & Gesellschaft

Straubinger Tagblatt: Katalonien - Showdown in Barcelona

ID: 1537988

(ots) - Gewiss, die Polizeigewalt am Tag des vom

Verfassungsgericht untersagten Referendums war überzogen. Das hat

auch der Premier mittlerweile begriffen. In der Sache jedoch kann er

keinen Millimeter zurückweichen. Es wäre zu begrüßen, wenn

Verhandlungen zwischen den Konfliktparteien zustande kämen. Wenn der

Showdown in dieser Woche verhindert würde. Sollte Puigdemont es

jedoch darauf ankommen lassen, sollte er wirklich am morgigen

Dienstag im Parlament die Unabhängigkeit ausrufen, lässt er Rajoy

keine Wahl: Dann muss er den Artikel 155 aktivieren und die Regierung

in Barcelonas absetzen.







Pressekontakt:

Straubinger Tagblatt

Ressortleiter Politik/Wirtschaft

Dr. Gerald Schneider

Telefon: 09421-940 4449

schneider.g(at)straubinger-tagblatt.de



Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell



Weitere Pressemitteilungen von Straubinger Tagblatt

Bereitgestellt von: otsDatum: 08.10.2017 - 16:59 UhrSprache: DeutschNews-ID 1537988Anzahl Zeichen: 959Kontakt-Informationen:Stadt: Straubing Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.