Finanzwesen / Finanzierung & Kredite

Kredit trotz Schufa Rangliste des Monats September 2017

ID: 1537995

Kredit trotz Schufa Rangliste des Monats September 2017 Kredit trotz Schufa Rangliste des Monats September 2017

(firmenpresse) - Unterschied Kredit ohne Schufa und Kredit trotz Schufa:



Beim Kredit ohne Schufa wird auf die Schufa-Abfrage verzichtet, auch wenn der Kreditsuchende gar keine negativen Schufa-Einträge hat. Der Kreditvermittler fragt also nur Banken an, welche Kredite ohne Schufa-Auskunft vergeben. Beispiel: Schweizer Banken! Schweizer Kredite (immer ohne Schufa) gelten seit vielen Jahren als Alternative zum normalen Bankkredit (immer mit Schufa).



Beim Kredit trotz Schufa (=Kredit trotz negativer Schufa) ist der Vermittler befugt, eine Schufa-Auskunft einzuholen. Wenn sich herausstellt, dass gar kein negativer Schufa-Eintrag vorliegt oder der Schufa-Eintrag als nicht schwerwiegend erachtet wird, ist ein ganz normaler Kredit möglich. In über 90% der Fälle trifft dies zu. Wenn der Schufa-Eintrag schwerwiegend ist, sucht der Kreditvermittler nur noch nach Kredit OHNE Schufa Anbietern.



Ein Kredit trotz Schufa ist entweder ein normaler Kredit (bei geringfügigen Schufa-Einträgen) oder ein Kredit ohne Schufa. Letzteres dann, wenn wegen negativen Schufa-Einträgen kein normaler Kredit möglich ist. Beim Kredit ohne Schufa wird zur Prüfung der Kreditwürdigkeit keine Schufa-Auskunft eingeholt.



Wer im Internet mit dem Stichwort „Kredit trotz Schufa“ (=Kredit trotz negativer Schufa) eine Google-Suche durchführt, findet rund 560’000 Ergebnisse, welche sich nur schwer vergleichen lassen. Als weiteres Problem kommt hinzu, dass sich unter dem Label Kredit trotz Schufa im Internet auch unseriöse Anbieter tummeln, so genannte Kreditabzocker, die gegen Vorkasse (Vorauszahlung) arbeiten, unhaltbare Versprechungen abgeben und diese dann aber nicht einhalten. In der Tat ist es so, dass es selbst für Kreditexperten schwierig ist, unter all den vielen Anbieter mit teils unseriösen Angaben und Versprechungen den Überblick zu behalten!



Das banken-unabhängige KMU-KREDIT Team recherchiert jeden Monat Kredit trotz Schufa Angebote im Internet. Gemäss der Deutschen Stiftung Warentest für Kredite wurden folgende Kriterien geprüft: Transparenz, Seriosität, kostenloses und unverbindliches Angebot, keine versteckten Gebühren und Zusatzprodukte wie z.B. Versicherungen.





Kredit trotz Schufa Rangliste September 2017:

http://bonkredit24h.de/kredit-trotz-schufa-rangliste/





Kredit ohne Schufa Portal http://bonkredit24h.de:

Hier erfahren Deutsche Kreditsuchende welche KREDIT OHNE SCHUFA Anbieter seriös und zugleich günstig sind und was beim Kreditvergleich zu beachten ist. Und zudem: Daß selbst bei negativer Schufa zu über 90% ein ganz normaler Kredit möglich ist!



Kredit ohne Schufa Vergleich: seriös und ohne Vorkosten!Das banken-unabhängige KMU-KREDIT Team recherchiert jeden Monat Kredit ohne Schufa Angebote im Internet. Angewandte Prüfungskriterien gemäss der Deutschen Stiftung Warentest für Kredite: Transparenz, Seriosität, kostenloses und unverbindliches Angebot, keine versteckten Gebühren und Zusatzprodukte wie z.B. Versicherungen.



INNOVATION & VENTURE MANAGEMENT

Dr. Franz Beeler & Partner

Schönenbodenstrasse 2

CH-6410 Goldau



Telefon: +41 (0)41 855 62 52

Mobile: +41 (0) 77 417 44 47

E-Mail: office(at)bonkredit24h.de



Internet: http://bonkredit24h.de

Weitere Pressemitteilungen von KMU-INNOVATION

Bereitgestellt von: kmuinnovationDatum: 08.10.2017 - 18:28 UhrSprache: DeutschNews-ID 1537995Anzahl Zeichen: 2578Kontakt-Informationen:Meldungsart: FinanzinformationVersandart: VeröffentlichungDiese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.