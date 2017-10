neues deutschland: Rajoy ist unfähig zum Dialog/Kommentar von Martin Ling über die Verweigerung von Spaniens Regierungschef im Katalonien-Streit

(ots) - Hablemos/Parlem! Lasst uns reden auf Spanisch und

Katalonisch: Diese Forderung erhoben Tausende Spanier und Katalanen

am Wochenende weit über Barcelona hinaus. Es war der weiß gekleidete

bisher öffentlich schweigende Teil der Bevölkerung. »Redet oder

tretet zurück!« Diese Aufforderung an Spaniens Ministerpräsident

Mariano Rajoy und den Chef der katalanischen Regionalregierung,

Carles Puigdemont, ließ an Eindeutigkeit nichts zu wünschen übrig.

Wie groß dieser Teil an der spanischen und katalanischen Bevölkerung

ist, der noch einen Dialog für möglich hält, ist schwer abschätzbar.

Spanien und Katalonien sind dreigeteilt: in Befürworter der harten

Hand für die Einheit, in Unabhängigkeitsbefürworter Kataloniens und

in Dialogfordernde und -bereite. Wozu Spaniens Premier Mariano Rajoy

gehört, steht außer Frage: Er ist nicht dialogbereit. Dass er über

die Unabhängigkeit Kataloniens nicht reden will, mag verfassungsgemäß

sein, dass er einen Dialog über neue Autonomieregelungen für

Katalonien seit Jahren kategorisch verweigert, ist unverantwortlich.

2006 lag die Zustimmung zur Unabhängigkeit in Katalonien bei unter 20

Prozent. Erst durch den Frontalangriff von Rajoys PP via

Verfassungsgericht auf das 2006 verabschiedete neue Statut - das 2010

im Wesentlichen einkassiert wurde - hat sich das geändert. Wenn

Puigdemont am Dienstag die Unabhängigkeit erklären sollte, ist die

Chance auf Dialog dahin. Mit unkalkulierbaren Folgen bis hin zu einem

Bürgerkrieg. Lasst uns reden!







