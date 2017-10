Politik & Gesellschaft

Allg. Zeitung Mainz: Grotesk / Kommentar zu Katalonien / Von Ralf Heidenreich

(ots) - So ist das mit den Populisten. Es wird großspurig

etwas angekündigt, das dann bei der Umsetzung im totalen Desaster

endet. Anschauungsunterricht gibt derzeit der katalanische

Regierungschef Carles Puigdemont. Nach dem Referendum zur Loslösung

der Region von Spanien steckt der Karren so tief im Dreck, dass er

sich kaum noch herausziehen lässt und Katalonien seinen autonomen

Status am Ende sogar verlieren kann. Die ersten Firmen und Banken

haben nun angekündigt, dass sie der Region im Fall der Fälle den

Rücken kehren wollen. So langsam müsste es auch den radikalen

Unabhängigkeitsbefürwortern dämmern: Mit ihrem Kampf sägen sie den

Ast ab, auf dem sie sitzen. Wie wenig Puigdemont an einer

diplomatischen Lösung gelegen ist, zeigt sich auch daran, dass er

ausgerechnet die EU auffordert, einzuschreiten. Denn die wird die

Abspaltung ganz bestimmt nicht gutheißen. Der Chef der

Regionalregierung tut das, weil er "fundamentale Freiheitsrechte von

europäischen Bürgern verletzt" sieht. Er vergleicht die Situation mit

der in Ungarn oder der Türkei. Das ist grotesk und offenbart, was er

in erster Linie will: die Hütte anzünden. Nun sind Hunderttausende

auf die Straße gegangen, um für den Verbleib der Region im spanischen

Staat zu demonstrieren. Natürlich hat da auch die Zentralregierung in

Madrid ihre Finger im Spiel. Dennoch meldet sich hier, wie es die

katalanische Schriftstellerin Nuria Amat treffend beschreibt, "die

schweigende Mehrheit" zu Wort. Seit 2006 befragt die katalanische

Regierung die Bevölkerung, jeden Monat. Nicht ein einziges Mal sprach

sich eine Mehrheit für die Abspaltung aus.







