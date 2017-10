Finanzwesen / Finanzdienstleistung

ControlExpert kombiniert Deep Learning mit Augmented Reality

und holt den dritten Platz beim InsurHACK 2017 in Köln (FOTO)

Vom 6. bis 8. Oktober 2017 versammelten sich Coder aus aller Welt

im Rheinenergie Stadion in Köln. Die Zurich Gruppe Deutschland hatte

zum InsurHack - dem Hackathon speziell für die

Versicherungswirtschaft - eingeladen. Nach 48 Stunden "Non Stop

Coding" sicherte sich das Team von ControlExpert den dritten Platz

auf dem Treppchen. Das Team überzeugte die Jury mit einem Prozess zur

Digitalisierung von Schadenkalkulationen mit Hilfe von Deep Learning

und der Visualisierung des Schadens mittels Augmented Reality (AR).

So kann z.B. im Falle eines Parkunfalls die Schadenanalyse und

-kalkulation in Echtzeit erfolgen. Das Team überzeugte durch den

Einsatz modernster Technik, durch die digitale Verknüpfung der am

Schadenfall beteiligten Parteien und durch die Nutzung von

hauseigenen Algorithmen, die auf Künstlicher Intelligenz basieren. So

lässt sich die Bearbeitung eines Schadenfalls von bislang mehreren

Tagen auf wenige Minuten verkürzen.



Im Auto verbaute Sensoren registrieren anhand der Telemetrie-Daten

den Ort und die Stärke der Beschädigung sofort nach dem Aufprall und

leiten die Informationen direkt an die Versicherung des Geschädigten

weiter. Wenige Minuten später schickt die Versicherung dem

Geschädigten eine verbindliche Schadenkalkulation auf dessen mobiles

Endgerät. Des Weiteren kann dieser auf dem Device den Schaden anhand

eines AR-Modells begutachten. Gleichzeitig erhält er Informationen zu

den beschädigten Bauteilen, wie z.B. Ersatzteilpreise, Lohnkosten

etc. So gewinnt er umgehend einen Überblick über den entstandenen

Schaden.



Das Team von ControlExpert, bestehend aus Karin Schock

(Marketing), Konstantin Lukaschenko (IT), Engin Akin (IT), Olmo del

Corral (IT), Justin Burchartz (IT) und Jakob Otting (Sales

International), trat gegen 113 Teilnehmer aus 17 Nationen an.



ControlExpert - Redefining Rules





ControlExpert digitalisiert manuelle Prozesse von Versicherungen,

Leasinggesellschaften, Autohäusern und OEM im Kfz-Bereich. Gestartet

ist ControlExpert im Jahr 2002. Heute gilt das Langenfelder

High-Tech-Unternehmen als der Digitalisierungsexperte Deutschlands

und hat mit EasyClaim die erste App zur digitalen Schadenabwicklung

entwickelt.



Über die Jahre wurde das Wissen von Kfz-Meistern immer stärker in

Datenbanken standardisiert und mit Herstellerdaten ergänzt. Die

einzigartige Kombination von IT- und Kfz-Wissen ist das

Erfolgsrezept: ControlExpert ist heute in der Lage, die Prüfung von

Gutachten, Kostenvoranschlägen, Rechnungen und Wartungsbelegen

teilweise vollautomatisiert durchzuführen. Der Dienstleister

bearbeitet über 8 Mio. Kfz-Schäden im Jahr, mit über 700 Mitarbeitern

in 15 Ländern und das mit Produkten, die individuell an die lokalen

Anforderungen im Land angepasst sind. Zu den Kunden zählen nahezu

alle namhaften Kfz-Versicherungen, Leasinggesellschaften, Autohäuser

und OEM.







Pressekontakt:

ControlExpert GmbH

Beatrix Paeßens, Leiterin Marketing



Marie-Curie-Straße 3

40764 Langenfeld

Tel.: 49 (0) 2173 / 84 9 84 - 638

Mobil: +49 (0) 151 527 217 70

E-Mail: B.Paessens(at)controlexpert.com

Net: www.controlexpert.com



Original-Content von: ControlExpert GmbH, übermittelt durch news aktuell



