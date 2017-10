Mittelbayerische Zeitung: Der Zerstörer / Kommentar zu Donald Trumps Iran-Politik

(ots) - Donald Trump hat in seiner Amtszeit

gestalterisch bisher noch nichts hinbekommen. Umso effektiver erweist

er sich als Abrissbirne. Diesmal droht er, das über Jahre mühsam

ausgehandelte Konstrukt des Atomabkommens mit Iran zu zertrümmern.

Sollte Trump Ernst machen, und die Vertragstreue der Iraner nicht

erneut zertifizieren, zerstört er das wichtigste Gut, das die

Supermacht hat: internationale Glaubwürdigkeit. Die Hardliner in Iran

sähen sich gestärkt, weil sie die Aufkündigung als Beleg ihrer

Warnungen vor einem "Deal mit dem Satan" verkaufen könnten. In

Trümmern lägen auch die transatlantischen Beziehungen. Denn das

Atomabkommen mit Iran gilt als das Kronjuwel der europäischen

Diplomatie. Eine Aufkündigung markierte einen Bruch, der nachhaltige

Konsequenzen haben dürfte. Jenseits eines plötzlichen Sinneswandels

ruht die Hoffnung nun auf dem Senat, Trump in seinem destruktiven Tun

zu stoppen. Solange der Kongress die Sanktionen gegen Iran nicht

wieder in Kraft setzt, wäre der Vertrag nicht verletzt. Der Präsident

hätte sich dann bloß selber ein Armutszeugnis ausgestellt.







