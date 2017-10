Mittelbayerische Zeitung: Der "ewige" Revolutionär / Kommentar zum 50. Todestag von Ernesto Che Guevara

ID: 1538003

(ots) - Er ist bekannter als jeder amtierende

Regierungschef, seine weltweite Popularität übertrifft selbst die des

Papstes, rund um den Globus ziert sein Konterfei Fahnen, T-Shirts,

Anstecknadeln - seit Jahren und für Jahre. Che, der "ewige"

Revolutionär und unermüdliche Kämpfer gegen Imperialismus und

Kapitalismus, ist längst zum Mythos geworden, zur Kult-Figur, zur

Pop-Ikone. Und er wird es wohl immer bleiben. Woher dieses Image

kommt, der Ruf, den er bis heute genießt, die Bewunderung, die ihn

verfolgt? Che war nicht einfach ein Kriegsheld, obwohl er es war. Che

war nicht einfach ein Volkstribun, obwohl er es war. Che war - später

- nicht einfach ein Politiker, obwohl er es war. Che war vielmehr ein

Konglomerat von all dem. Und Che war vor allem eines: chévere - was

in Kuba so viel heißt wie lässig. Dort erzählt man sich die Anekdote,

wie es dazu kam, dass Che am 26. November 1959 Präsident der

Nationalbank wurde, mit einem breiten Grinsen: Bei einer Sitzung der

revolutionären Führung fragte Fidel, ob es einen "economista", also

einen Volkswirtschaftler, in der Runde gäbe, worauf Che, der wieder

einmal nur mit halbem Ohr zugehört und "comunista" (dt. "Kommunist")

verstanden hatte, die Hand hob. So wurde er in das Amt befördert,

wovon noch heute Banknoten aus jener Zeit mit seiner Unterschrift

zeugen. Legendär ist auch das Zitat, das ihm zugeschrieben wird, als

ihn der kubanischstämmigen CIA-Agenten Felix Rodríguez in Bolivien

nach seiner Festnahme verhörte: "Sagt Fidel, dass die Revolution

anderswo siegen wird, sagt meiner Frau, sie soll alles vergessen,

wieder heiraten und glücklich sein, und sagt den Soldaten, sie sollen

gut zielen." Tatsächlich war Ernesto Che Guevara aber gescheitert.

Nicht erst in Bolivien, schon weit davor bei seinen Kriegsabenteuern

in Algerien und im Kongo - und genau genommen auch in Kuba selbst.



Er, der geniale Stratege, der sein Herz stets auf der Zunge trug, war

nie ein Diplomat. Und genau deshalb kam es auch zum Zerwürfnis mit

Fidel Castro, zu der Aussage, dass "andere Länder meine bescheidenen

Anstrengungen verlangen" - und zu seinem frühen Tod.







Pressekontakt:

Mittelbayerische Zeitung

Redaktion

Telefon: +49 941 / 207 6023

nachrichten(at)mittelbayerische.de



Original-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Weitere Pressemitteilungen von Mittelbayerische Zeitung

Bereitgestellt von: otsDatum: 08.10.2017 - 20:00 UhrSprache: DeutschNews-ID 1538003Anzahl Zeichen: 2597Kontakt-Informationen:Stadt: Regensburg Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.