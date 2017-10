Politik & Gesellschaft

Mittelbayerische Zeitung: Ziemlich beste Schwestern / In der Union rächt sich, dass schwerste Konflikte vor der Wahl nur zugekleistert, aber nicht gelöst wurden. Leitartikel von Reinhard Zweigler

(ots) - Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte,

sagt der Volksmund. Doch diese Weisheit trifft in der jetzigen,

sozusagen eingefrorenen deutschen Nachwahlphase nur bedingt zu. Dass

die Spitzen der beiden christlichen Schwesterparteien auch nach

mehrstündiger Debatte und Rahmgeschnetzeltem keinen gemeinsamen

Fahrplan für die anstehenden Koalitionsgespräche finden konnten,

lähmt das Land, schwächt Deutschlands Rolle in Europa und der Welt,

sorgt für Unsicherheit bei den Verbündeten. In der Union rächt sich

jetzt, dass schwerste Konflikte vor der Wahl nur zugekleistert, aber

nicht ausdiskutiert und gelöst wurden. Dieser Zwist der ziemlich

besten Schwestern ist zugleich eine schwere Hypothek für ein

mögliches Jamaika-Bündnis. So richtig frohlocken kann vermutlich nur

die rechtspopulistische Schein-Alternative für Deutschland. Mit knapp

13 Prozent der Wählerstimmen ausgestattet, jagt sie die Union mit

Radikalforderungen zur Flüchtlings- und Asylpolitik vor sich her. Und

es ist vor allem pure Verzweiflung, dass der angeschlagene Horst

Seehofer nun sein Heil und das der CSU im Schließen der "rechten

Flanke" sieht, was immer er genau damit meinen mag. Die "Obergrenze"

für die Aufnahme von Flüchtlingen hat Seehofer wie eine Monstranz vor

der CSU hergetragen und in den Bayernplan zur Bundestagswahl

geschrieben. Dass er sich in dieser symbolträchtigen Frage jedoch

nicht gegen Merkel hat durchsetzen können, dürften ihm viele treue

CSU-Wähler übel genommen haben. Sie vertrauten nicht Seehofers vagen

Ankündigungen, sondern wählten am 24. September gleich den

Fundamentalprotest der AfD. Die Gauland-Partei will möglichst

überhaupt keine Kriegsflüchtlinge aufnehmen, das individuelle

Asylrecht schleifen. Zudem schürt sie pauschal Ängste vor Muslimen

und vor Überfremdung. Wie Seehofer diesen Rechtsradikalen, die

inzwischen auch im Bundestag sitzen, mit einem Rechtsruck in der



Union beikommen will, bleibt sein Geheimnis. Dabei gibt es eine

Obergrenze in der Praxis doch längst. Seit die Balkanroute für

Kriegsflüchtlinge aus dem Irak und Syrien nahezu geschlossen ist,

ebbte der große Zustrom weitgehend ab. Angela Merkel hat, nachdem

Ende 2015 monatelang Flüchtlinge unkontrolliert ins Land gelassen

wurden, längst eine 180-Grad-Wende hingelegt. Kontrollen wurden

wieder eingeführt, das völlig überforderte Bundesamt für Flüchtlinge

entscheidet schneller. Integrationsmaßnahmen für diejenigen, die eine

Bleibeperspektive haben, tragen allmählich Früchte. Bei allen

Problemen, die es damit vor Ort gibt. Menschen, die dagegen nicht in

Deutschland bleiben können, wird die freiwillige Rückkehr schmackhaft

gemacht. Und es gibt Rückführungen in die Heimatländer, wenngleich

die heftig umstritten und nicht genug sind und zudem nicht immer die

richtigen treffen. Doch die Aufgaben einer künftigen deutschen

Regierung sind viel umfassender. Es geht nicht nur um das brisante

Thema Flüchtlinge und Integration, sondern um grundlegenden

Weichenstellungen für die Zukunft, in der Wirtschaft, der

Digitalisierung, in der Sozial- und Rentenpolitik, der inneren

Sicherheit. Sträflich vernachlässigt wird derzeit auch Europa.

Während Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron ein Feuerwerk an Ideen

zur Reform der EU zündet - nicht jede davon ist sinnvoll und in

deutschem Interesse -, herrscht bei der seit zwölf Jahren Deutschland

regierenden Union auf diesem Feld sträfliche Funkstille. Man kann nur

hoffen, dass CDU und CSU ihren bizarren Streit endlich beilegen. Und

die CSU das Fingerhakeln zur Verhinderung der Seehofer-Nachfolge

durch Markus Söder gleich mit. Es geht derzeit wirklich um größere

Beträge als das Wohl und Wehe der Christsozialen und ihre Aussichten

auf die Landtagswahl im nächsten Jahr. Übernehmt endlich wieder

Verantwortung!







