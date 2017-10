Suche in PresseMitteilungen PressReleases Fachartikel WhitePaper PresseFächer PresseKalender PR-Dienstleister

Neue Westfälische (Bielefeld): Die Union ringt um ihr Konzept

Vereint und doch getrennt

Jörg Rinne

(ots) - Der einstige CSU-Chef Franz Josef Strauß hatte

eine ganz besondere Strategie für die politische Durchschlagskraft

der Union von CDU und CSU: Getrennt marschieren, vereint schlagen. So

konnte der bayerische Landesvater eine ausreichende Distanz zu seinem

damaligen Erzrivalen Helmut Kohl aufrechterhalten - ohne die

grundsätzlichen Leitlinien ihrer gemeinsamen Politik zu verraten. Für

Strauß stand sein Freistaat Bayern immer im Vordergrund und bestimmte

dementsprechend sein Handeln auf Bundesebene. Dies gilt aktuell auch

für seinen Nachfolger Horst Seehofer. Doch der hat sich in die

Bredouille manövriert. Wenige Wochen vor dem CSU-Parteitag - auf dem

sich der 68-Jährige erneut zur Wahl stellen will - und rund ein Jahr

vor den Landtagswahlen muss sich der wendige Oberbayer gleich einer

ganzen Heerschar von politischen Gegnern erwehren. Die mächtigste

Frontlinie verläuft dabei entlang der Schwesterpartei CDU unter der

Führung von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die kühl kalkulierende

Machtpolitikerin - durch das schlechte Abschneiden ihrer Partei bei

der jüngsten Bundestagswahl selbst innerparteilich angeschlagen - hat

längst erkannt, wie geschwächt Seehofer aus seinem Bergrefugium im

Süden der Republik agiert. Und sie setzt ihn weiter unter Druck. Noch

vor den Gesprächen mit der CSU über einen gemeinsamen Unionskurs für

mögliche Koalitionsverhandlungen öffnete Merkel FDP und Grünen

einladend die Tür. Ein Affront für Seehofer, der nicht zuletzt eine

Einigung über eine Flüchtlings-Obergrenze zur Bedingung einer

Sondierung gemacht hatte. Und auch innerhalb der CSU isoliert sich

Seehofer zunehmend. Längst rücken Weggefährten ab, einige wenige, wie

der neue Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, versuchen zumindest

noch Brücken zu bauen, die verhindern sollen, dass die Christsozialen

nicht vollständig von Merkels Berliner Machtapparat zerrieben werden.



Wie immer auch ein möglicher Kompromiss mit Merkel aussehen mag - die

Tatsache, dass Seehofer im eigenen Unionslager hart ums politische

Überleben kämpfen muss, zeigt seinen enormen Machtverfall auf.

Getrennt marschieren, vereint schlagen - nie war Horst Seehofer

weiter von dieser Maxime der CSU entfernt.







