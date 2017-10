Politik & Gesellschaft

Rheinische Post: Mündige Sportler



Kommentar Von Gianni Costa

(ots) - Es heißt, wenn drei Deutsche zusammentreffen,

gründen sie erst mal einen Verein. In dieser Tradition streben nun

Deutschlands Top-Sportler die Gründung einer eigenen Organisation zur

Stärkung ihrer Lobby an. Mit eigenem Geschäftsführer und vor allem

eigenen finanziellen Mitteln. Es ist ein nachvollziehbares Interesse,

sich selbst vermarkten zu wollen. Es birgt nur die Gefahr, statt

Fortschritt noch mehr Bürokratie zu erschaffen. Der Sport in

Deutschland leidet unter großen Problemen. In vielen Bereichen sind

die Spitzenathleten international schon lange nicht mehr

wettbewerbsfähig. Sie verfügen in den olympischen Kernsportarten

nicht über geeignete Trainingsmöglichkeiten, Förderprogramme und

genügend Sponsoren, um vorne mitmischen zu können. Es ist Aufgabe des

Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), diese Missstände anzugehen.

Der DOSB hat seine mündigen Sportler zu lange nicht ernst genommen.

Dabei wäre es gut, auf Augenhöhe miteinander zu reden. Aber wenn es

dafür einen eigenen Verein braucht, ist das kein gutes Zeichen.







