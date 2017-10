Lausitzer Rundschau: Hundert Prozent sind eine Verpflichtung



Zur Lage der Bundes-SPD vor der Niedersachsen-Wahl

ID: 1538010

(ots) - Es geht bei der Frage, ob Martin Schulz als

SPD-Vorsitzender noch haltbar ist, nicht um die Person. Die ist schon

gescheitert. Und zwar doppelt (NRW und Schleswig-Holstein) und

dreifach (Bund). Da fiele eine eventuelle vierte Niederlage am

kommenden Sonntag in Niedersachsen auch nicht mehr ins Gewicht.

Schulz selbst hat keine gravierenden Fehler gemacht, im Gegenteil, er

hat gekämpft wie ein Löwe. Jedoch ist nach so einer Negativserie

klar, dass er nicht wieder Kanzlerkandidat sein kann, also

Hoffnungsträger. Sich selbst und seinen Anhängern würde er helfen,

wenn er seinen Auftrag schon jetzt nur noch darin sähe, die Partei zu

erneuern und den nächsten Bewerber (oder die Bewerberin) aufzubauen.

Aber soll er auch nicht mehr Parteivorsitzender sein? Bei dieser

Frage geht es eher um die SPD. 100 Hundert Prozent - das heißt, kein

einziger hat in geheimer Wahl im März beim Bundesparteitag auch nur

den geringsten Zweifel an diesem Mann und seiner Eignung als

Parteichef gehabt. Mag sein, dass die eine oder andere Stimme für

Schulz verlogen war, das übliche Mitläufertum in Erwartung angeblich

sicherer Siege. Dann ist die jetzige Kritik das übliche Nachtreten

der Neunmalklugen und Feigen. Es macht die SPD weder glaubhafter noch

sympathischer, wenn sie wieder anfängt, ihre Vorsitzenden zu wechseln

wie andere das Unterhemd - nach jeder größeren Anstrengung ein neues.

Im Gegenteil, sie würde kalt und beliebig wirken. 100 Prozent sind

eine Verpflichtung. Für den Gewählten wie für seine Wähler. Sollen

sich doch die, die jetzt im Nachhinein alles besser wissen,

formieren. Sollen sie Gegenkandidaten aufbauen und in einem offenen

Prozess durchsetzen, zur Not per Mitgliederentscheid. Das wäre

wenigstens spannend.







Pressekontakt:

Lausitzer Rundschau



Telefon: 0355/481232

Fax: 0355/481275

politik(at)lr-online.de





Original-Content von: Lausitzer Rundschau, übermittelt durch news aktuell



Weitere Pressemitteilungen von Lausitzer Rundschau

Bereitgestellt von: otsDatum: 08.10.2017 - 21:03 UhrSprache: DeutschNews-ID 1538010Anzahl Zeichen: 2153Kontakt-Informationen:Stadt: Cottbus Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.