Westfalenpost: Ferien-Unterricht für Flüchtlinge: Ein gutes Projekt

ID: 1538011

(ots) - Gut, dass es Lehrer gibt, die Flüchtlingskindern

freiwillig in den Ferien Deutsch beibringen wollen. Gut, dass Jungen

und Mädchen die Schulbank drücken möchten, obwohl sie zur selben Zeit

auch auf dem Spielplatz toben könnten. Gut, dass die Politik ein

solches Projekt auf den Weg bringt und bürokratische Hürden einreißt.

Der Ferien-Unterricht für Flüchtlinge, der in Kürze in

Nordrhein-Westfalen starten soll, mündet in eine Win-Win-Situation,

von der viele profitieren können. Weil Integration ohne Spracherwerb

nicht funktionieren kann, hilft die Aktion in erster Linie natürlich

den jungen Migranten selbst. Aber auch die Schüler, die unsere

Sprache schon beherrschen, ziehen daraus einen Nutzen: Sie werden im

Unterricht nicht länger von anderen ausgebremst, die inhaltlich nur

deswegen nicht mitkommen, weil sie nicht verstehen, was die Lehrerin

sagt. Der Lackmustest steht allerdings noch aus: Ein Pilotprojekt

bezieht sich naturgemäß auf wenige Fälle. Erst wenn der Plan von

Landesschulministerin Gebauer auch unter realistischen Bedingungen -

also mit tausenden Schülern (und dann immer noch freiwillig tätigen

Lehrern?) - funktioniert, darf die Landesregierung ihn als Erfolg

verbuchen. Zu wünschen wäre es.







