Rheinische Post: Grüne: Für Schwächung des Asylrechts sind wir nicht zu haben

(ots) - Der frühere Grünen-Chef Reinhard Bütikofer hat

einer Beteiligung seiner Partei an einer Jamaika-Koalition, deren

Ziel die Schwächung des Asylrechts wäre, eine Absage erteilt. "Für

eine Schwächung des Asylrechts sind wir Grüne nicht zu haben. Das

Grundgesetz ist eindeutig", sagte Bütikofer der in Düsseldorf

erscheinenden "Rheinischen Post" (Montagausgabe). "Eine Koalition,

der außer Zuwanderungsbekämpfung und Zuwanderungsbegrenzung nichts

einfällt, wird das nicht. Abschottungsrhetorik hilft nicht", sagte

Bütikofer mit Blick auf entsprechende Forderungen der Unionsparteien.

"Die aktuelle humanitäre Aufgabe ist, Italien und Griechenland mit

praktischer Solidarität in der Flüchtlingsfrage zu unterstützen",

sagte der Europa-Abgeordnete. "Zu einer wirksamen gemeinsamen

Migrationspolitik brauchen wir erst mehr Vertrauen zwischen den

EU-Staaten", sagte Bütikofer. "Hinter den Kulissen wird in Brüssel

beraten, ob nicht die Verweigerungshaltung einiger Mitgliedsstaaten

überwunden werden kann, indem die EU Kommunen, die Flüchtlinge

aufnehmen, besonders unterstützt", erklärte Bütikofer. "Wir wollen

ein kluges Einwanderungsrecht realisieren, etwa nach kanadischem

Vorbild", sagte das Mitglied der Grünen-Sondierungskommission für

eine mögliche Jamaika-Koalition. "Damit können wir die Realität der

Migration in einer Art und Weise gestalten, dass es nicht zu einer

Überforderung aller Beteiligten kommt", sagte Bütikofer.



