Westfalenpost: Zum Streit in der Union: Die Bürde des Übergangs

(ots) - Es gibt einen Satz vom Tag nach der Bundestagswahl,

der Angela Merkel noch eine Weile verfolgen wird: "Ich sehe nicht,

was wir anders machen sollten", sagte sie nach dem dramatischen

Stimmenverlust der Union von 41,5 auf knapp 33 Prozent. Zwei Wochen

sind seitdem vergangen. Merkel hat inzwischen von mehreren Seiten

klare Signale empfangen: Natürlich muss sich etwas ändern. Den ersten

Schritt haben CDU und CSU nun getan, indem sie sich auf einen

gemeinsamen Kurs in der Zuwanderungspolitik verständigt haben. Das

allein wird nicht reichen. Die Rufe in der CDU nach neuen Köpfen

werden lauter. Außerhalb des merkelschen Dunstkreises hat sich eine

Sehnsucht entwickelt, die nach mehr verlangt als nach der Frage, ob

das Wort Obergrenze in den Koalitionsvertrag gehört. Nicht nur eine

inhaltliche Justierung soll her, sondern neues Personal. Nur wenige

trauen sich bisher, ihre Unabhängigkeit von Merkel offen zur Schau zu

stellen. Jens Spahn, der 37 Jahre alte Staatssekretär im

Finanzministerium, besitzt die Freiheit. Er weiß, dass er noch in

vier Jahren zur ganz großen Karriere ansetzen kann. Dann gibt es den

neuen Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein, Daniel Günther, der

mit 44 Jahren auch zu den jungen Wilden der CDU gezählt wird. Kaum im

Amt, wagte er es im Sommer, mitten in Merkels Wahlkampf von der

"Nach-Merkel-Ära" zu sprechen. Solange keine neue Regierung im Amt

ist, so lange Merkel nicht vom Bundestag erneut zur Kanzlerin gewählt

worden ist, werden die Absetzbewegungen noch zaghaft bleiben. Schon

im neuen Jahr dürfte sich das ändern. Wenn die Parteichefin nicht

selbst den Generationenwechsel an den Schaltstellen der Macht

einleitet, werden andere sie dazu treiben.







