Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu CDU und CSU

(ots) - CDU und CSU führen Koalitionsverhandlungen mit

sich selbst und die Kanzlerin muss sich beim Deutschlandtag der

Jungen Union fragen lassen, wann sie den Weg für einen Neuanfang

freimacht. Auch wenn Letzteres eine Einzelstimme gewesen sein mag:

Die Lage ist ernst - für die Vorsitzenden Angela Merkel und Horst

Seehofer persönlich und für ihre Parteien erst recht. Da käme ein

Durchbruch im Dauerstreit um das Reizwort »Obergrenze« doch gerade

recht, oder? Vorsicht: Jeder Friede zwischen den ungleichen

Schwestern dürfte brüchig bleiben. CDU und CSU zahlen damit den

Preis für eine Entfremdung, die tiefer kaum sein könnte. Eine

Entfremdung, die nicht erst im Zuge der Flüchtlingskrise im Herbst

2015 begann, sondern damals bloß ihren Höhepunkt fand. Eine

Entfremdung, die sich auch im zerrütteten Verhältnis zwischen

Merkel und Seehofer spiegelt. Und sie zahlen den Preis dafür, dass

sie einen Wahlkampf der Doppelbotschaften geführt haben. Dass sie

einen Stillhaltepakt geschlossen haben - trotz unvereinbarer

programmatischer Inhalte. Am Ende sind CDU und CSU

abgeschmiert. So ist es einzig der Arithmetik des Wahlergebnisses

samt der Angst vor einem weiteren Erstarken der AfD im Falle von

Neuwahlen geschuldet, wenn nun der große Knall ausbleibt. Merkel

und Seehofer - das ist eine Allianz der Schwäche. Und eine

Schicksalsgemeinschaft zugleich. Zwei Wahlverlierer, die gezwungen

sind, aus dem bitteren Resultat des 24. September ein Bündnis mit

Grünen und FDP zu schmieden. Was schon für eine CDU/CSU, die ganz

mit sich im Reinen wäre, einen Kraftakt darstellte. Dabei ist

klar: In der Sache kann es zwischen Merkels und Seehofers

Positionen keinen echten Kompromiss geben. Wer etwas anderes sagt,

überschreitet die Obergrenze zur Wortklauberei. Trotzdem war dieser

Moment neuer »vorbehaltloser Einigkeit« absehbar. Einfach, weil



beide derzeit nicht ohne den anderen können. »Alternativlos« nennt

man das wohl. Doch entschieden ist damit nichts. CDU und (noch mehr)

die CSU sind längst dabei, sich von ihren Parteichefs zu

emanzipieren. Gut möglich, dass einer von beiden noch in diesem

Herbst sein Amt verliert. Merkel wird das kaum sein. Leichter

würde es für sie mit einer CSU ohne Seehofer aber nicht. Ihre

Messgröße ist ohnehin eine andere: Angela Merkel hat einen Punkt

ihrer Kanzlerschaft erreicht, an dem sie sich überlegen muss, was

sie hinterlassen will. Und in welchem Zustand ihre Partei dann ist.

Entweder sie entscheidet sich - entgegen ihrer bisherigen Attitüde -

auf ihrer Schlussrunde doch noch für einen mutigen, offensiven

Weg in die Zukunft, oder es wird ihr ergehen, wie es einst Helmut

Kohl erging. Ein Schicksal, das sie immer zu vermeiden versucht hat.

Wohl auch, weil sie selbst ja am besten weiß, wie es dazu kam.







