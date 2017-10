Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Krisenmanagement der Bahn

Wirtschaft (allg.)

(ots) - Das Schlimmste am Sturm »Xavier« sind die sieben

Menschenleben, die er gefordert hat. Mit einigem Abstand folgen die

materiellen Schäden, die er beim Staat, den Verkehrsunternehmen und

vielen privaten Haus- oder Autobesitzern sowie ihren Versicherern

hinterließ. Fragwürdig ist aber, dass manche »Xavier« zum Anlass

nehmen, um eine neue Runde Bahn-Bashings einzuläuten - der

heutzutage beliebten Verbalangriffe auf das bundeseigene

Verkehrsunternehmen. Dabei gehört nicht viel Phantasie dazu, sich

vorzustellen, dass bei einem Sturm wie diesem auch bei der Bahn

nicht alles glatt laufen kann. Gleichwohl sollte die Bahn alles

daran setzen, aus »Xavier« zu lernen. Der nächste große Sturm kommt

bestimmt - und vermutlich relativ bald. Ob bis dahin genügend Busse

bereitstehen, um im Fall des Falles Bahnkunden auf Straßen ans

Ziel zu bringen, ist fraglich - und natürlich teuer. Klagen über

das Informationssystem gehören inzwischen so zum Alltag, dass man gar

nicht mehr registriert, wenn sich etwas verbessert. Ein Zug setzt

sich langsam in Bewegung. Bis alle mitbekommen, in welche Richtung

er fährt, dauert es offenbar sehr lange.







