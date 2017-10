Politik & Gesellschaft

Rheinische Post: KOMMENTAR Kampf um Katalonien

(ots) - Von Martin Kessler



Es gibt noch Zeichen der Hoffnung. Während sich die konservativen

Hardliner in Madrid und störrische Unabhängigkeitskämpfer in

Barcelona unversöhnt gegenüberstehen, plädiert eine große

Volksbewegung in Spanien für ein besseres Miteinander in diesem

großen Land. Man muss in die Geschichte gehen, um die Verbitterung

der Katalanen zu verstehen. Der Diktator Franco verbot Sprache,

Kultur und jede Eigenständigkeit. Der demokratischen Zentralregierung

schienen die Katalanen oft arrogant, besserwisserisch und störrisch.

Ein richtiger Ausgleich fand trotz des Autonomiestatuts nie statt.

Jetzt brechen die Gräben - auch nach der schweren Finanzkrise -

richtig auf. Trotzdem dürfen nicht die Hardliner siegen. Katalonien

braucht mehr Autonomie, am besten in einem Spanien der

unterschiedlichen Nationalitäten. Das schließt auch die eigene

Finanzgewalt ein. Nicht zuletzt darum geht es der katalanischen

Regierung. Die muss wissen, dass nicht alle in der Region die

Abspaltung wünschen. Voreilige Schritte sind fehl am Platz. Noch ist

Zeit für einen Sieg der Vernunft.







