Stuttgarter Zeitung: Union/Zuwanderung

(ots) - Der Formelkompromiss zur Obergrenze, der sich am

Sonntagabend angedeutet hat, ist erst einmal genau das. Er macht den

Weg frei für Gespräche über eine schwarz-gelb-grüne

"Jamaika"-Koalition und vertreibt kurzfristig den Eindruck partei-

und staatspolitischer Handlungsunfähigkeit. Gelöst sind die

unionsinternen Probleme nicht. Das gilt erst einmal für den

Verhandlungsprozess selbst, da jedes Zugeständnis gegenüber Grünen

und Liberalen das mühsam aufgebaute Kompromissgebäude wieder zum

Einsturz bringen kann. Erst recht könnte es in den ersten

Regierungsmonaten in Gefahr geraten, wenn sich die für die CSU so

bedeutsame Landtagswahl 2018 nähert und die Bayern wieder einmal in

der Rolle der regierungsinternen Opposition zu punkten gedenken

sollten. Und nicht zuletzt ist ein markiger neuer Konservatismus, der

Seehofer vorschwebt, mit der stets alles abwägenden Merkel nicht zu

machen.







