WRC 2 in Spanien: Kopecky wird mit Bestzeiten auf Asphalt Zweiter - Youngster Nordgren holt Rang 4 (FOTO)

(ots) -

- Tschechischer Meister Jan Kopecky gewann alle

Asphalt-Wertungsprüfungen der RallyRACC Catalunya - Rallye de

Espana, dem spanischen Lauf zur Weltmeisterschaft

- Juuso Nordgren, finnischer Juniorenmeister von 2015, fuhr bei

seinem herausragenden Debut im Werksteam von SKODA Motorsport

auf Rang 4

- SKODA Motorsport-Chef Michal Hrabánek: "Jan hat bewiesen, dass

er einer der schnellsten Asphaltfahrer ist. Juuso hat das in ihn

gesetzte Vertrauen zurückgezahlt"



Jan Kopecky und Beifahrer Pavel Dresler (CZE/CZE) waren auf den

Asphalt-Wertungsprüfungen der RallyRACC Catalunya - Rally de Espana,

dem spanischen Lauf zur FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC), eindeutig

das schnellste Team in der WRC 2. Im SKODA FABIA R5 erzielten die

tschechischen Meister am Samstag und Sonntag 14 Bestzeiten in Folge.

Trotz eines unverschuldeten Zeitverlusts während der Schotteretappe

am Freitag konnten sie Rang 2 in der WRC 2-Kategorie erobern. Bei

ihrem Debut im Werksteam und ihrer ersten Rallye auf Asphalt mit dem

SKODA FABIA R5 verteidigten Juuso Nordgren/Tapio Suominen (FIN/FIN)

den vierten Platz in der WRC 2-Wertung.



Die Schlussetappe der RallyRACC Catalunya - Rally de Espana, dem

spanischen Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC), führte über sechs

Wertungsprüfungen mit insgesamt 74 Kilometern. Die sechs Kilometer

lange Auftaktprüfung am frühen Sonntagmorgen war noch bei Dunkelheit

zu absolvieren. SKODA Werksfahrer Jan Kopecky war gleich hellwach und

fuhr in der Kategorie WRC 2 zur ersten Bestzeit, gefolgt von seinem

jungen Teamkollegen Juuso Nordgren. Der finnische Juniorenmeister von

2015 fand sich bei seiner allersten Rallye auf Asphalt am Steuer

eines SKODA FABIA R5 auf den schnellen Straßen von Katalonien immer

besser zurecht und fuhr beeindruckende Zeiten.



Als die Sonne am strahlend blauen Himmel aufgegangen war, stürmte



Jan Kopecky wie entfesselt von einer Bestzeit zur nächsten und war

auf jeder der verbleibenden Prüfung bis ins Ziel der Schnellste. Am

Ende hatte er auf den 19 Wertungsprüfungen der Rallye 14 Mal in Folge

die Bestmarke gesetzt und den zweiten Platz in der WRC 2 erobert. Ein

besonderes Highlight setzte er am Samstagabend, als er in der

Showprüfung in Salou im Gesamtklassement Zweitschnellster war und ein

Dutzend Fahrzeuge aus der rund 100 PS stärkeren WRC-Kategorie hinter

sich ließ. Ohne den Zeitverlust von über einer Minute, den er sich am

Freitagabend in der Staubfahne eines vor ihm fahrenden, langsameren

Fahrzeugs eingehandelt hatte, hätte der tschechische Meister um den

Sieg gekämpft.



"Ich bin wirklich immer noch enttäuscht, dass die Sportkommissare

entschieden haben, mir keine Zeitgutschrift zu gewähren. Aber so ist

manchmal das Leben. Ich habe den Rest der Rallye trotzdem genossen.

Pavel und ich konnten erneut beweisen, dass der SKODA FABIA R5 das

schnellste Auto in der WRC 2-Kategorie ist. Wir haben keine Fehler

gemacht und sind mit unserer gezeigten Leistung sehr glücklich", zog

der mehrfache tschechische Meister Bilanz.



Ihre jungen Teamkollegen Juuso Nordgren/Tapio Suominen

verteidigten bei ihrer ersten Rallye auf Asphalt mit einem SKODA

FABIA R5 des Werksteams ihren vierten Platz mit einer eindrucksvollen

Vorstellung bis ins Ziel. "Ich bin überglücklich und freue mich über

die Fortschritte, die ich während der Rallye machen konnte. Ich bin

dem ganzen Team von SKODA Motorsport dankbar, dass es ein so großes

Vertrauen in mich gesetzt und mir so ein tolles Auto zur Verfügung

gestellt hat", freute sich Nordgren im Ziel.



Ole Christian Veiby und Stig Rune Skjaermoen (NOR/NOR) im SKODA

FABIA R5 des privaten Printsport-Teams waren in Spanien in der WRC

2-Kategorie nicht punkteberechtigt. Sie lieferten in der hart

umkämpften RC2-Klasse eine tolle Leistung ab und wurden Dritte hinter

ihren Markenkollegen Kopecky/Dresler, die ebenfalls in dieser Klasse

gewertet wurden. "Ich habe mir während der Rallye die

Inboard-Aufnahmen von Jan genau angeschaut und festgestellt, dass ich

für Asphaltstrecken noch viel zu lernen habe. Er war wirklich

unglaublich schnell", bekannte der norwegische Shooting-Star nach

seiner eindrucksvollen Leistung beim spanischen WM-Lauf. Veiby, der

in der Asien-Pazifik Rallye-Meisterschaft (APRC) mit dem MRF SKODA

Team noch im Titelrennen ist, wird bei der bevorstehenden Rallye

Großbritannien (26. bis 29. Oktober) zum SKODA Werksteam stoßen, um

an der Seite von WRC 2-Champion Pontus Tidemand und dem jungen Finnen

Juuso Nordgren auf Zeitenjagd zu gehen.



"Jan hat bewiesen, dass er einer der schnellsten Asphaltfahrer

ist. Juuso hat das in ihn gesetzte Vertrauen mit seiner tollen

Leistung voll und ganz zurückgezahlt", zog SKODA Motorsport-Chef

Michal Hrabánek im Ziel der RallyRACC Catalunya - Rallye de Espana in

Salou zufrieden Bilanz.



Endergebnis RallyRACC Catalunya - Rallye de Espana (WRC 2)



1. Suninen/Markkula (FIN/FIN), Ford Fiesta R5, 3:09.43,8 Stunden

2. Kopecky/Dresler (CZE/CZE), SKODA FABIA R5, +31,8 Sekunden

3. Guerra/Cué (MEX/ESP), SKODA FABIA R5, + 4.38,9 Minuten

4. Nordgren/Suominen (FIN/FIN), SKODA FABIA R5, +5.15,7 Minuten

5. Tempestini/Bernacchini (ITA/ITA), Citroën DS3 R5, +5.17,8

Minuten

6. Pieniazek/Mazur (POL/POL), Peugeot 208 T16, +7.33,8 Minuten



Zwischenstand in der WRC 2 nach elf von 13 Läufen



1. Pontus Tidemand (SWE), SKODA, 133 Punkte

2. Teemu Suninen (FIN), Ford, 85 Punkte

3. Jan Kopecky (CZE), SKODA, 85 Punkte

4. Eric Camilli (FRA), Ford, 77 Punkte

5. Ole Christian Veiby (NOR), SKODA, 68 Punkte



Zahl des Tages: 14



Jan Kopecky war in der WRC 2-Kategorie auf 14 Wertungsprüfungen in

ununterbrochener Reihenfolge der Schnellste. Niemand konnte den

tschechischen Meister auf den Asphaltprüfungen der RallyRACC

Catalunya - Rallye de Espana schlagen.



Der Kalender 2017 in der FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC 2)



Veranstaltung Datum



Rallye Monte Carlo 19.01.-22.01.2017 Rallye Schweden

09.02.-12.02.2017 Rallye Mexiko 09.03.-12.03.2017 Rallye

Frankreich 06.04.-09.04.2017 Rallye Argentinien 27.04.-30.04.2017

Rallye Portugal 18.05.-21.05.2017 Rallye Italien 08.06.-11.06.2017

Rallye Polen 29.06.-02.07.2017 Rallye Finnland

27.07.-30.07.2017 Rallye Deutschland 17.08.-20.08.2017 Rallye

Spanien 05.10.-08.10.2017 Rallye Großbritannien 26.10.-29.10.2017

Rallye Australien 16.11.-19.11.2017







