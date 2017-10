Politik & Gesellschaft

Schwäbische Zeitung: "Zehn Punkte" der CSU: Nicht sexy, aber volksnah - Kommentar zur CSU

ID: 1538023

(ots) - Konservativ sei wieder sexy, findet die CSU in

ihrem Zehn-Punkte-Plan. Und ihr Chef Horst Seehofer, stark

angeschlagen in den eigenen Reihen, ließ mit diesem Papier vor dem

Treffen mit Merkel noch einmal kräftig seine Muskeln spielen. Eine

Halbstarken-Methode, wie der frühere CSU-Chef Erwin Huber zu Recht

kommentierte.



Wer allerdings den Plan liest, kommt zum Schluss, dass wohl auch

Martin Schulz oder Sahra Wagenknecht ihn in weiten Teilen

unterschreiben könnten. Denn die Sehnsucht nach Recht und Ordnung,

Sicherheit und Wohlstand eint wohl viele und ist nicht Ausdruck von

Konservatismus. Dass die grenzenlose Freiheit so manchem Angst macht

und sich einige Menschen abgehängt fühlen, ist auch keine

Exklusiv-Erkenntnis der CSU, sondern Tatsache. Sexy ist all das

nicht, aber volksnah.



Nicht nur Horst Seehofer, auch die Kanzlerin steht nach der

Bundestagswahl unter Druck. Sie kennt die Stimmung an der Basis und

flüchtete bereits beim Deutschlandtag der Jungen Union nach vorn. Sie

verspricht einen Sonderparteitag der CDU, der am Ende einem

Koalitionsvertrag zustimmen muss. Und sie stellt neue Köpfe an der

Spitze in Aussicht. Das allein dürfte aber nicht reichen. Auch Merkel

muss deutlich machen, dass ein "weiter so" nicht reicht, dass sie die

Sorgen und Nöte der Menschen erkennt.







Pressekontakt:

Schwäbische Zeitung

Redaktion

Telefon: 0751/2955 1500

redaktion(at)schwaebische-zeitung.de



Original-Content von: Schwäbische Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Weitere Pressemitteilungen von Schwäbische Zeitung

Bereitgestellt von: otsDatum: 08.10.2017 - 23:54 UhrSprache: DeutschNews-ID 1538023Anzahl Zeichen: 1713Kontakt-Informationen:Stadt: Ravensburg Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.