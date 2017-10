Suche in PresseMitteilungen PressReleases Fachartikel WhitePaper PresseFächer PresseKalender PR-Dienstleister

Rheinische Post: Grüne fordern Erhöhung des EU-Haushalts um ein Drittel

(ots) - Grünen-Europapolitiker Reinhard Bütikofer hat

das vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron geforderte

Eurozonenbudget abgelehnt und statt dessen eine deutliche Aufstockung

des EU-Haushalts um bis zu ein Drittel gefordert. "Macrons

Eurozonenbudget wollen wir nicht", sagte Bütikofer der in Düsseldorf

erscheinenden "Rheinischen Post" (Montagausgabe). "Macron hat zwar

Recht, dass künftig erheblich mehr Geld für gemeinsame Investitionen

bereit stehen muss", sagte der Europa-Abgeordnete. "Aber das soll im

Rahmen des EU-Haushalts passieren. Es müssen sich an den

Gemeinschaftsinvestitionen auch Länder beteiligen können, die nicht

Euro-Mitglied sind", erklärte der frühere Grünen-Parteichef. Auch der

Juncker-Fonds für mehr öffentliche und private Investitionen reiche

"bei Weitem" nicht aus. "Wir könnten jetzt erst mal das EU-Budget auf

bis zu 1,24 Prozent der EU-weiten Wirtschaftsleistung anheben, ohne

EU-Verträge ändern zu müssen", sagte Bütikofer. In diesem Jahr hat

der EU-Haushalt ein Volumen von 135 Milliarden Euro oder 0,95 Prozent

der Wirtschaftsleistung. Eine Aufstockung auf bis zu 1,24 Prozent

würde einer Erhöhung des EU-Budgets um bis zu rund 40 Milliarden Euro

oder einem knappen Drittel entsprechen.



