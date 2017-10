Kunst und Kultur

Westfalen-Blatt: Erstochener Rucksacktourist kommt aus Gütersloh

(ots) - Der deutsche Rucksacktourist (30), der am

Freitag in Brisbane erstochen wurde, stammt aus Gütersloh in

Nordrhein-Westfalen. Das bestätigte der Vater des Getöteten dem

WESTFALEN-BLATT. Der Vater sagte der Zeitung, sein Sohn sei im

Februar zusammen mit einem Freund nach Australien gereist, um dort

ein Jahr "Work and Travel" zu machen. "Die beiden haben schon in

einer Goldmine gearbeitet und als Kellner gejobbt." Im Februar 2018

hätten sie zurück nach Deutschland kommen wollen. Nach Angaben des

Freundes habe es mit dem Täter zunächst einen verbalen Streit

gegeben. "Dann sagte er, er habe ein Messer und holte es aus seinem

Auto." Als sein Sohn gesagt habe, er habe keine Angst, habe der Mann

nach Angaben des Freundes sofort zugestochen. Der Gütersloher sagte,

sein Sohn werde am Montag obduziert. Anschließend wolle die deutsche

Botschaft die Überführung nach Deutschland organisieren.







